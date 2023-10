​We wtorek w Krakowie rozpoczyna się Cyber Commanders Forum, największa na świecie konferencja z udziałem dowódców wojskowych struktur cyberbezpieczeństwa z całego świata, w tym wielu państw NATO. Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. To wyróżnienie, pokazuje zaufanie sojuszników - mówi rzecznik WOC.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Konferencja z udziałem dowódców odpowiedzialnych za obronę cyberprzestrzeni organizowana jest każdego roku. Tegoroczna konferencja to trzynasta edycja. Rok temu odbyła się w Estonii, w tym roku zaś jej organizację powierzono Polsce. Konferencja potrwa do środy.

Jak zaznaczył rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ppłk Przemysław Lipczyński, jest to największa konferencja tego typu na świecie.

Jak mówił, wezmą w niej udział odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo dowódcy z 35 państw położonych na wszystkich kontynentach - w tym państw NATO z Europy oraz Ameryki Północnej, a także państw sojuszniczych i partnerskich z innych regionów - w tym Ukrainy, a także Australii, Brazylii, Japonii, czy Singapuru.

Polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni reprezentował będzie ich dowódca - gen. dyw. Karol Molenda. Poza panelami dyskusyjnymi przewidziano kilkadziesiąt spotkań dwustronnych. Polski dowódca ma spotkać się m.in. ze swoimi odpowiednikami z USA, Japonii, Szwecji, Francji i Norwegii.

Co roku konferencja odbywa się w innym kraju - w tym roku powierzono jej organizację Polsce. To wyróżnienie - dowodzi zaufania i dobrej opinii sojuszników na temat naszych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - powiedział ppłk Lipczyński.

Jak mówił, nasi sojusznicy i partnerzy z dużym zainteresowaniem obserwują polski proces tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którym w krótkim czasie udało się osiągnąć wyznaczone cele.

Rzecznik DKWOC dodał, że gen. dyw. Molenda przedstawi podczas konferencji polskie doświadczenia z tworzenia WOC. Podkreślił, że konferencja Cyber Commanders Forum stanowi doskonałe forum do wymiany doświadczeń w tym obszarze, jak również np. w obszarze szkoleń czy edukacji związanej z cyberbezpieczeństwem. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji CCF ma być "cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach chmurowych".

Ppłk Lipczyński dodał, że poza żołnierzami w konferencji udział wezmą także reprezentanci wielkich firm technologicznych - w tym Microsoftu, Amazon Web Services, Google’a czy Cisco.

Jak dodał, w ramach konferencji zaplanowano podpisanie porozumień o współpracy polskiego Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z KGHM oraz Googlem.

Polskie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni formalnie powstało w 2022 roku, gdy ujęte zostało w przepisach przyjętej wtedy ustawy o obronie Ojczyzny. Droga do jego stworzenia zaczęła się jednak wcześniej. Decyzja o sformowaniu WOC zapadła w 2019 roku. W tym samym roku szef MON podpisał koncepcję organizacji i funkcjonowania WOC.

Decyzja o powołaniu nowego rodzaju wojsk była następstwem m.in. ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, gdzie sojusznicy stwierdzili, że obowiązkiem państw NATO jest obrona ich cyberprzestrzeni, a samą cyberprzestrzeń należy uznać za kolejną domenę możliwych działań militarnych, taką jak ląd, morze czy przestrzeń powietrzna.

WOC pełną gotowość operacyjną mają osiągnąć w 2024 roku. Jak powiedział ppłk Lipczyński, obecnie liczą one ok. 6,5 tys. żołnierzy i pracowników, służących w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie oraz w 11 podległych mu jednostkach, w tym Regionalnych Centrach Informatyki, które zapewniają wsparcie innym jednostkom wojskowym w obszarze informatyki i cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślił oficer, WOC są zdolne do działania w pełnym spektrum, z jednej strony do obrony aktywnej (tj. reagowania na ataki cybernetyczne), jak i do działań rozpoznawczych i ofensywnych. Te ostatnie, jak podkreślił rzecznik DKWOC, są niezwykle istotne, by przeciwnik wiedział, że ataki na polską cyberprzestrzeń mogą spotkać się z adekwatną odpowiedzią.