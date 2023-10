Brak aktualizacji to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których w komputerze czy telefonie pojawiają się wirusy - tak przekonują specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z ekspertami Google Polska o tym, co możemy zrobić, by lepiej chronić sprzęt, którego używamy do pracy i rozrywki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Pierwsza podpowiedź: Dbaj o aktualizacje Cyberprzestępcy włamują się do komputerów wykorzystując znane dziury. Te znane dziury istnieją, bo nie aktualizujemy telefonów i komputerów. Nie robimy tego tygodniami, mimo że widzimy duży, czerwony komunikat, który przypomina, by to zrobić. Proces aktualizacji nie jest teraz na tyle kłopotliwy, żeby trzeba było go odkładać. Aktualizujmy jak najszybciej, bo to ma wpływ na bezpieczeństwo naszych danych - podkreśla Artur Kuliński z Google Polska. Druga podpowiedź: Uważajmy na nowe formy phishingu Phishing i jego nowe formy to wciąż jedno z najczęstszych cyberzagrożeń. Ta metoda polega na tym, że przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, by wyłudzić poufne informacje. Phishing kojarzy się z e-mailami. Trzeba wiedzieć, że są inne formy phishingu: oparte o SMS-y czy automaty dzwoniące. To także próba wyłudzenia informacji. Podaję przykład SMS-ów "Zapłać 5 złotych, bo twoja paczka zostanie zniszczona". To oszustwo, próba wywołania w nas ciekawości, niepokoju i zachowania takiego, jak otwarcie określonego linku - zaznacza ekspert. Trzecia podpowiedź: Dwustopniowe uwierzytelnianie składnika Nie długość hasła, czy to, jak często je zmieniamy, ma teraz decydujący wpływ na bezpieczeństwo naszych danych - tak przekonują specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Według ekspertów, najważniejsza jest tzw. ochrona dwuskładnikowa. Dużo bardziej istotne od zmieniania hasła jest posiadanie drugiego składnika - na tym radzę się skupić. Ten drugi składnik to SMS, a jeszcze lepiej potwierdzenie w aplikacji czy aplikacja Authenticator. Polecam używanie haseł skomplikowanych, najlepiej niezapamiętywalnych, polecam menedżera haseł, czyli narzędzie, które zapamiętuje hasła, na przykład w przeglądarce - zaznacza Artur Kuliński w rozmowie z naszym reporterem. Materiał został przygotowany w czasie konferencji Google Cloud Summit, która odbyła się 26 października w Warszawie. Opracowanie: Cezary Faber