W treści wiadomości umieszczony jest link, który przenosi potencjalną ofiarę na stronę, na której rzekomo można opłacić zaległy rachunek. W rzeczywistości jest to witryna wyłudzająca dane logowania do serwisu.

Eksperci apelują o szczególną ostrożność

"Zachowaj rozsądek, nie reaguj w pośpiechu i nie daj się zastraszyć. Sprawdź otrzymane informacje w inny sposób. Jeśli podajesz dane, logujesz się lub wykonujesz przelew - koniecznie sprawdź adres strony, na której się znajdujesz" - apelują eksperci.

Zachęcają też, by chronić siebie i innych, zgłaszając podejrzaną stronę na incydent.cert.pl.

Zespół CERT Polska ostrzega też przed atakiem phishingowym z wykorzystaniem wiadomości SMS, wycelowanym w użytkowników giełdy kryptowalut Binance.

Przestępcy rozsyłają lakoniczną wiadomość SMS o treści "[Binance] Uaktualnij przed 26 stycznia, w przeciwnym razie nie zadziala". Oczywiście, data w wiadomości może zostać zaktualizowana.

"Wiadomość zawiera także link do fałszywej strony, podszywającej się pod portal Binance. Służy ona do wyłudzenia danych logowania do serwisu" - tłumaczą eksperci.