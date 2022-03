Zajęcia na basenie, lekcje angielskiego i pomoc psychologiczna. W ten sposób łódzka fundacja Swim for a Dream wspiera podopiecznych z ukraińskich domów dziecka.

Do Łodzi ma trafić docelowo ponad 200 podopiecznych ukraińskich domów dziecka. Setka już przyjechała z terenów objętych walkami. Fundacja Swim for a Dream zapewni im wsparcie wytchnieniowe m.in. zajęcia sportowe, naukę polskiego i angielskiego i pomocy psychologiczną.

Te dzieci trafiły ze strefy wojny do miejsca, którego nie znają - zauważa założyciel fundacji Swim for a Dream Adam Jerzykowski. Nie mają najbliższych, którzy mogliby się nimi zająć w obecnej sytuacji, my chcemy się tej odpowiedzialności podjąć - dodaje.

Już od kilku lat fundacja organizuje zajęcia sportowe dla dzieci znajdujących się pod opieką Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi. Tym razem jej kierownictwo postanowiło zaangażować się w pomoc ukraińskim dzieciom.

Współpracujemy z fundacją Swim For a Dream od dwóch lat - przypomina dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi Piotr Rydzewski. Bardzo profesjonalnie i z dużymi pokładami empatii opiekują się dziećmi z domów dziecka i rodzin zastępczych podczas zajęć sportowych. To bardzo ważne, ponieważ dzieci te doświadczyły zaniedbania i różnego rodzaju przemocy domowej, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie ufności do osób dorosłych, jak i niskiej pewności siebie. Sukcesy naszych dzieci na basenie pod okiem Swim For a Dream to bez wątpienia chwile radości i dumy I większa szansa na ich sukcesy w późniejszym, dorosłym życiu.

Co istotne wszystkie z organizowanych zajęć będą się odbywały w grupach mieszanych polsko-ukraińskich, co ułatwi integrację.

Polki i Polacy okazali wielką solidarność z dotkniętym wojną narodem Ukraińskim, a działania Swim for a Dream są kolejnym, szczególnie wzruszającym dowodem na to, bo to jest wyciągnięcie ręki do tych, których jeszcze przed wojną życie nie oszczędzało - podkreśla szef Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.

Z organizacją zajęć i lekcji wiążą się koszty. Oprócz zapewnienia dzieciom strojów sportowych konieczne będzie opłacenie sal, pływalni, nauczycieli i trenerów. Dlatego fundacja nie opiera się tylko na wolontariacie, ale zdobyła finansowanie na pierwsze tygodnie działań.

Żeby jednak zrealizować nasz cel, potrzebujemy więcej wsparcia. Dlatego zorganizowaliśmy zbiórkę - dodaje Jerzykowski.

Aby pomóc Swim for a Dream, chętni mogą wpłacać pieniądze na https://www.siepomaga.pl/dzieci-z-domow-dziecka. Fundacja podkreśla, że liczy się każde wsparcie, nawet udostępnienie zbiórki w mediach społecznościowych.