PKP PLK grozi protestującym. "Będziemy rozważać wyciągnięcie konsekwencji prawnych”

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Piątkowy protest maszynistów może poważnie zakłócić ruch kolejowy w całej Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed opóźnieniami w połączeniach lokalnych i dalekobieżnych, które mogą dotknąć setki tysięcy pasażerów, a wobec organizatorów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację sieci zapowiadają analizę możliwych kroków prawnych.

PKP PLK zapowiada: jeśli dojdzie do destabilizacji na kolei, rozważymy wyciągniecie konsekwencji wobec protestujących; zdjęcie ilustracyjne (fot. Paweł Supernak)

PKP PLK zapowiada: jeśli dojdzie do destabilizacji na kolei, rozważymy wyciągniecie konsekwencji wobec protestujących; zdjęcie ilustracyjne (fot. Paweł Supernak) / PAP

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział na piątek ogólnopolski protest - maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h.

Początkowo akcja protestacyjna miała trwać do północy, jednak po rozmowach przedstawicieli związku z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem pojawiła się propozycja skrócenia tego czasu. Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12:00 - tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu - poinformował po spotkaniu z szefem resortu infrastruktury Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

„Analizujemy sytuację”

W odpowiedzi na piątkowy protest maszynistów, PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że rozważą wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za akcję protestacyjną, jeśli doszłoby do destabilizacji funkcjonowania kolei.

„W związku z opublikowaną informacją przez jeden ze związków zawodowych zrzeszających maszynistów kolejowych, wzywającą maszynistów, aby 11 września 2026 r. w godz. 00:00-23:59 prowadząc pociąg przekraczali przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością do 20 km/h, informujemy, że realizacja tych działań może przyczynić się do powstania znaczących opóźnień pociągów pasażerskich w dniach 11-12 września, zarówno w ruchu lokalnym, jak i dalekobieżnym” - przekazano w czwartkowym komunikacie.

Zdaniem spółki takie działania mogą wpłynąć na dużą dezorganizację realizacji rozkładów jazdy oraz utrudnić podróżowanie koleją setkom tysięcy pasażerów.

„Jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej analizujemy sytuację i będziemy rozważać wyciągnięcie adekwatnych konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej” - dodały PKP PLK.

Spółka zwróciła się do pasażerów, by na bieżąco monitorowali rozkład jazdy pociągów na Portalu Pasażera.

Protest maszynistów konsekwencją wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych

Akcja protestacyjna jest konsekwencją środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych - zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych.

W czwartek poinformowano, że śledztwo w sprawie wypadku kolejowego wszczęła Prokuratura Rejonowa w Przysusze. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w konsekwencji czego zginęła jedna osoba, a kilka innych odniosło obrażenia ciała.

Czyn ten jest zagrożony karą od 6 miesięcy do lat 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Radomiu śledztwo prowadzone będzie przez wydział śledczy tej jednostki.