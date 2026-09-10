Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli kluczowy dowód

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Śledczy zabezpieczyli rejestrator z kabiny maszynisty pociągu PKP Intercity, który wczoraj na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu zderzył się z ciężarówką. Wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony składu. Zginęła pasażerka pociągu, siedem osób zostało rannych.

W środę ciężarówka uderzyła w pociąg PKP Intercity na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Wojciech Olkuśnik

W środę ciężarówka uderzyła w pociąg PKP Intercity na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Wojciech Olkuśnik / East News

Rejestrator z kabiny maszynisty zabezpieczony

W nocy prokuratorzy z Przysuchy zakończyli prace w miejscu środowej katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie). W oględzinach uczestniczyli też przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz komisji kolejowej PKP Skarżysko – Kamienna.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty.

Na przejeździe w Sokolnikach Suchych nie ma monitoringu

Miejsce wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Leszek Szymański / PAP

Wcześniej prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński podkreślał, że monitoring znajdujący się w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Dodał, że wszelkie możliwe dane zabezpieczone zostały także z przejazdu kolejowego. Nie jest on wyposażony w zapory, ale tu działa sygnalizacja świetlna i również znajduje się skrzynka, w której znajdują się dane. Niestety nie ma monitoringu – powiedział szef prokuratury okręgowej.

Specjalistyczny skaner wykorzystany do sprawdzenia miejsca katastrofy

Miejsce wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Leszek Szymański / PAP

Jak przekazała w komunikacie prokurator Anet Góźdź, do zabezpieczenia miejsca zdarzenia wykorzystano dron, „jak też specjalistyczne urządzenie skanujące, będące na wyposażeniu mazowieckiej policji, który posłuży do dokładnego zarejestrowania i zwymiarowania miejsca zdarzenia w formule 3D, a utrwalone dane będą wykorzystane przez biegłych”.

Miejsce katastrofy zostało zeskanowane przez policjantów w nocy. To bardzo nowa technologia, którą wykorzystujemy w takich poważnych zdarzeniach, gdzie oględzinom musimy poddać duży obszar. Ten skaner bardzo dokładnie, co do 0,3 mm zwymiaruje nam cały ten teren – zapowiadała wcześniej Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.

Wstępne ustalenia w sprawie wypadku na przejeździe

Do wypadku doszło w środę około godziny 11:30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko drogi krajowej 12. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Zderzył się z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny – Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu

Miejsce wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Leszek Szymański / PAP

Ośmioro pasażerów wymagało pilnej interwencji i zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu oraz Kielcach. Jedna z pasażerek w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu. Cztery osoby pozostają w stanie ciężkim. W placówkach medycznych w stanie ciężkim przebywają również maszynista pociągu oraz kierowca ciężarówki – powiedziała Góźdź.

Ze względu na stan zdrowia obu kierujących, śledczym nie udało się ich dotychczas przesłuchać. Prokurator ustali, czy w chwili zdarzenia byli trzeźwi – wyjaśniła rzeczniczka.

Śledztwo w sprawie wypadku będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i kolejowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem jest śmierć człowieka. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Trasa kolejowa może być zablokowana kilka dni

Miejsce wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, zdj. Leszek Szymański / PAP

Rano, jak informuje dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, służby rozpoczęły prace nad przywróceniem ruchu kolejowego na linii między Wolanowem a Przysuchą. Dziś służby będą próbowały ustawić lokomotywę i wykolejone wagony na torach. Później kolejarze będą musieli naprawić około 200 metrów szyny i sieć trakcyjną. Trasa najprawdopodobniej będzie zablokowana jeszcze przez kilka dni.

Po wypadku w Sokolnikach Suchych przepisy mają być zaostrzone

Do wypadku w Sokolnikach Suchych odniósł się w środę premier Donald Tusk. Podkreślił, że ta katastrofa kolejowa pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów.