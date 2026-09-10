Opóźnione i odwoływane pociągi. W piątek ogólnopolski protest maszynistów

Protest maszynistów w całej Polsce
Jak ostrzega szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, jutro opóźnienia będą dotyczyć wszystkich pociągów - od regionalnych po dalekobieżne.
Wszystkie będą zwalniać z uwagi na to, że wszystkie pociągi prowadzą maszyniści - podkreśla Miętek.
Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz dopytywał Leszka Miętka, czy także składy Pendolino będą zwalniać do prędkości 20 km/h.
Oczywiście. Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania niektórych pociągów - mówi Miętek.
Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż miałyby ginąć kolejne osoby na polskich torach - dodał Miętek.
Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez dwadzieścia cztery godziny. Domagają się jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury.
Tragedia na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych
Do wypadku, który był impulsem do tej akcji protestacyjnej, doszło w środę około godziny 11:30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko drogi krajowej 12 na Mazowszu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Zderzył się z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny – Szczecin.
W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu. Podróżowało nim co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.
Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu oraz Kielcach. W szpitalu zmarła jedna z pasażerek. Cztery osoby - w tym kierowca i maszymnista - są w stanie ciężkim.
Prokuratura zabezpieczyła rejestrator z kabiny maszynisty
Śledztwo w sprawie wypadku będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i kolejowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem jest śmierć człowieka. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty.
Wcześniej prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński podkreślał, że monitoring znajdujący się w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Na przejeździe w Sokolnikach nie ma monitoringu.
Po wypadku w Sokolnikach Suchych przepisy mają być zaostrzone
Do wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów.