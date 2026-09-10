"Konstruktywne" rozmowy ministra ze związkiem maszynistów. Protest zostanie skrócony?

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„Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby jutrzejszy protest maszynistów zakończyć nie o północy, a o godzinie 12:00” - poinformował po rozmowie z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Działacz przyznał, że rozmowy z szefem resortu infrastruktury były „konstruktywne”.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział na piątek ogólnopolski protest - maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h, co z pewnością doprowadzi do dużych opóźnień na kolei.

Akcja jest konsekwencją środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych - zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych.

Miejsce wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche (fot. Leszek Szymański) / PAP

„Konstruktywne” rozmowy z ministrem infrastruktury. „Na znak dobrej woli”

W czwartek doszło do spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Wcześniej szef resortu wskazywał, że rozumie wagę problemu na przejazdach kolejowo-drogowych, ale chce przedstawić argumenty na to, że nie można karać pasażerów poprzez opóźnienia na sieci kolejowej.

Rozmowy z ministrem infrastruktury - jak przekazał prezydent związku maszynistów kolejowych Leszek Miętek - były „konstruktywne”. Mam deklarację ministra, że - używając swoich uprawnień ministerialnych - uruchomi w trybie pilnym zespoły, które zidentyfikują i wypracują metody neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego - powiedział dziennikarzom po spotkaniu.

Początkowo protest maszynistów miał trwać do północy, jednak po rozmowach z Dariuszem Klimczakiem pojawiła się propozycja skrócenia tego czasu. Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12:00 - tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu - poinformował Miętek.

Do tego jest potrzebna konkretna uchwała Rady Krajowej. Ja takie nadzwyczajne posiedzenie jeszcze dzisiaj zwołam. Jeżeli uchwała uzyska akceptację Rady Krajowej, to my ten jutrzejszy apel do maszynistów - na znak dobrej woli - skrócimy do godziny 12:00 - dodał.

Leszek Miętek (fot. Adam Warżawa) / PAP

Prezydent związku maszynistów kolejowych zaznaczył, że protest - choć pewnie w skróconej formie - na pewno się odbędzie. On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają (...) za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać - podkreślił.

Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą czuć się bezpiecznie - zaznaczył.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz informował, że w czasie jutrzejszej akcji protestacyjnej opóźnionych może być kilkaset pociągów.

Tragedia na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych

Do wypadku, który był impulsem do akcji protestacyjnej maszynistów, doszło w środę około godziny 11:30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Zderzył się z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny - Szczecin.

Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (fot. Piotr Nowak) / PAP

W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu. Podróżowało nim co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu oraz Kielcach. W szpitalu zmarła jedna z pasażerek. Cztery osoby - w tym kierowca i maszynista - są w stanie ciężkim.