Kierowca wjechał swoim samochodem w budynek komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście. Jak ustalił reporter RMF FM, wszystko wskazuje na to, że zrobił to z premedytacją. Mężczyzna był pijany. Został zatrzymany na miejscu. Ustalono, że to 45-letni obywatel Gruzji.

Mężczyzna wjechał swoim osobowym autem w recepcję / KWP w Bydgoszczy / Do zdarzenia doszło około 14:30. Mężczyzna przebił się przez szklane drzwi i wjechał swoim osobowym autem w recepcję.



Policjanci przeanalizowali nagrania monitoringu. Mężczyzna najprawdopodobniej (wjechał do komisariatu - przyp. red.) celowo, ponieważ jak wiemy z nagrań, kilkukrotnie powtórzył swój manewr, zanim ostatecznie wjechał do środka - mówi RMF FM rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz. Auto zatrzymało się w recepcji, w której była jedna osoba. Całe szczęście nic jej się nie stało, bo zauważyła zbliżający się samochód i uciekła z tego miejsca. Mężczyzna przebił szklane drzwi i wjechał swoim osobowym autem w recepcję / KWP w Bydgoszczy Kierowca został zatrzymany przez policjantów komisariatu. Jak przekazała rzecznik kujawsko-pomorskich policjantów Monika Chlebicz, mężczyzna jest pod wpływem alkoholu - miał blisko 2 promile w organizmie.



Ustalono już jego tożsamość. To 45-letni obywatel Gruzji. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Motyw jest ustalany, ale mamy swoje podejrzenia. Sprawca jeszcze nie usłyszał zarzutów - podkreśliła kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji z Bydgoszczy. Zdjęcie z zatrzymania / KWP w Bydgoszczy / Na miejscu wciąż pracuje straż pożarna. Zobacz również: Bmw wjechało w tłum. Kierowca pod wpływem narkotyków? Opracowanie: Malwina Zaborowska