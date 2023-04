Rząd tylko częściowo przyjął projekty z tzw. pakietu dla rolników. To umowne określenie, bo tak naprawdę rząd przygotował tylko jedną ustawę - o zwrocie podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego.

Pozostałe plany albo jeszcze się nie zrealizowały, albo zostały załatwione rozporządzeniami.

Jeszcze w niedzielę marszałek Sejmu mówiła, że czeka na szereg ustaw rolniczych, które miały trafić do posłów z rządu. Projekty były na tyle ważne, że specjalnie do ich przyjęcia Sejm ma się zebrać na dodatkowym posiedzeniu.

Najpierw obrady planowano na ten tydzień. Teraz aktualnym terminem jest 8 maja, ale zalewu projektów dotyczących rolników nie widać.

Rządowe wsparcie dla producentów i sprzedawców pszenicy ma opiewać na 10 mld złotych. Dopłaty dla rolników rząd ustalił na mocy rozporządzenia, a nie ustawy.