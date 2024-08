Chargé d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie została zaproszona do MSZ w związku z zatrzymaniem w tym kraju sześciorga polskich studentów oraz ich opiekunki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dąży do wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do uwolnienia Polaków. "Studenci są bezpieczni i obecnie przebywają w Abudży" - takie zapewnienie rektor Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał od kanclerza Uniwersytetu Bayero w Kano.

Antyrządowe demonstracje w Nigerii trwają już ponad tydzień / EMMANUEL ADEGBOYE / PAP/EPA "Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż w związku z zatrzymaniem w mieście Kano na północy Nigerii grupy polskich studentów wraz z wykładowcą , służba konsularna ustala z władzami miejscowymi dokładne okoliczności zdarzenia. Konsul na miejscu prowadzi intensywne działania obejmujące rozmowy z nigeryjskimi władzami zmierzające do wyjaśnienia sprawy" - poinformowano w oświadczeniu MSZ. "Zarówno konsul jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozostają w stałym kontakcie z rodzinami studentów jak i z uczelnią. Do MSZ zaproszona została Chargé d’affaires Ambasady Nigerii w Warszawie celem wspólnego działania na rzecz uwolnienia grupy polskich studentów i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - napisano. W piątek o godz. 9. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ma się odbyć spotkanie z rodzicami aresztowanych w Nigerii studentów - przekazały dziennikarzom matki dwóch zatrzymanych. Jak poinformował w środę reporter RMF FM, sześciu polskich studentów orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowczyni zostało zatrzymanych w Nigerii podczas antyrządowych protestów. Do zatrzymania doszło w niedzielę w stanie Kano. Znajdowali się w złym miejscu w niewłaściwym czasie - powiedział reporterowi RMF FM Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Polskie służby konsularne są w kontakcie z władzami Nigerii i rodzinami studentów, i zmierzają do ich uwolnienia - mówił Szejna. Polacy zostali zatrzymani przez służby bezpieczeństwa Nigerii. Od tego czasu znajdują się w areszcie. Komunikat Uniwersytetu Warszawskiego W czwartek na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego pojawił się nowy komunikat w związku z zatrzymaniem polskich studentów w Nigerii: "Studenci są bezpieczni i obecnie przebywają w Abudży - takie zapewnienie Rektor UW otrzymał od kanclerza Uniwersytetu Bayero w Kano. Władze uczelni podejmują działania we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi i zagranicznymi służbami konsularnymi oraz innymi instytucjami, jak również są w kontakcie z rodzinami studentów. Uwolnienie sześciu studentów i studentek afrykanistyki i wykładowczyni z naszej uczelni zatrzymanych na terenie Nigerii jest dla mnie priorytetem. Drugi dzień, non stop niemal wyłącznie zajmuję się rozwiązaniem tego problemu - mówi rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak. W działania na rzecz uwolnienia zaangażowanych jest bardzo wiele osób. Jestem przekonany, że te działania zbliżają nas do pozytywnego zakończenia zaistniałej sytuacji - dodaje. Uniwersytet nie może przekazać wszystkich informacji na temat podjętych dotychczas i trwających obecnie działań, gdyż mogłoby to utrudnić pracę służb zaangażowanych do pomocy. Bezpieczeństwo osób zatrzymanych jest najważniejsze i to ono determinuje działania i zakres udzielanych informacji. W pełni rozumiemy ból i niepokój rodzin studentów, zdając sobie sprawę, że jedyną oczekiwaną przez wszystkich informacją jest ta o uwolnieniu zatrzymanych". Zobacz również: Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie KRRiT

