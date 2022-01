O wycieku bazy zasobów polskiego wojska informuje - powołując się na dwa niezależne źródła związane ze służbami specjalnymi - portal Onet. "Niektóre informacje są niezwykle cenne dla obcych wywiadów. Według naszego informatora, specjalisty od cyberbezpieczeństwa, bazę ściągali już użytkownicy z kilkunastu krajów, w tym z Rosji i Chin" - podkreśla. "Nie znam sprawy, ale gdyby tak było, to materiał ten wart byłby ogromne pieniądze" – mówi Onetowi gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Według Onetu , wyciek bazy liczącej 1 757 390 zapisów nastąpił prawdopodobnie z Szefostwa Planowania Logistycznego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Te informacje dot. zasobów polskiej armii miały pojawić się w sieci 9 stycznia.

Jakie konkretne informacje znalazły się w bazie, która wyciekła do sieci? "Każda pozycja, czyli zapis, to zgłoszone zapotrzebowanie każdej jednostki na sprzęt — od całych F-16, przez ciężką broń, jej części, amunicję do niej, części zamienne, po mundury, bieliznę, koce oraz sprzęt komputerowy, a nawet sztandary i dyplomy. Z ponad 1,7 mln ujawnionych zapisów wyłania się szczegółowy stan posiadania całej polskiej armii, a także jej braki w sprzęcie" - tłumaczy Onet. Jak dodaje, na tej podstawie można ustalić, czego brakuje polskiej armii albo jaki sprzęt jest niesprawny.



Według ustaleń Onetu , wyciek został namierzony przez wojskowe Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Trwa ustalanie, jak te cenne dane trafiły do internetu i szacowanie strat.



Nie znam sprawy, ale gdyby tak było, to materiał jest wart ogromne pieniądze. Są to dane strategiczne, o które zabiega wywiad Rosji. Dają one podstawę do precyzyjnego szacowania, jaki jest stan materiałowy jednostek wojskowych, jakie mamy zapasy, które jednostki są traktowane priorytetowo, a bardziej ogólnie o tym, jaka jest zdolność obronna naszego kraju - mówi Onetowi gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Takie dane mają szczególne znaczenie dla planowania operacji zaczepnych - dodaje.



Pytel podkreśla, że jeśli dane, które wyciekły, trafią np. w ręce Rosjan, mogą im posłużyć do weryfikacji wiarygodności osobowych źródeł informacji.



Na razie ustaleń Onetu nie skomentowało w żaden sposób Ministerstwo Obrony Narodowej.



