Ministerstwo Obrony Narodowej wydało nowy komunikat ws. informacji Onetu o wycieku do sieci danych o zasobach polskiego wojska. Informuje w nim, że dane, które znalazły się w opisywanym przez portal katalogu, to informacje powszechnie dostępne. Jednocześnie przyznaje, że Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie wyjaśniające, w jaki sposób znalazły się one na nieautoryzowanych serwerach. "Uspokajam, nie wyciekły żadne tajne informacje, a Polska jest bezpieczna. Politykom totalnej opozycji rekomenduję otrzeźwienie i szklankę zimnej wody" - napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak /Darek Delmanowicz /PAP

REKLAMA