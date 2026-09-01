„Olbrzymie ryzyko, trudna sytuacja”. Poczobut chce wracać, Mroczek ostrzega

Andrzej Poczobut w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, jednym z najcięższych łagrów na Białorusi, spędził ponad pięć lat, dokładnie 1860 dni. 53-letni dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 28 kwietnia w ramach międzynarodowej wymiany „pięciu na pięciu” - za rosyjskich i białoruskich szpiegów - odzyskał wolność.
Na granicy powitał go premier Donald Tusk, a pierwsze słowa, które wypowiedział Poczobut po polskiej stronie, brzmiały: „No, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał?”. Od kilku tygodni powtarzał, że - mimo zagrożenia ponownym aresztowaniem - na Białoruś chce wrócić we wrześniu. „Jestem z Grodna, jestem znad Niemna, jestem Polakiem znad Niemna. Chcę wrócić do domu” - powtórzył w lipcu. Dziś, 1 września, w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do tego wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Polska nie poczuje się zwolniona z ochrony Poczobuta
Minister Mroczek powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że po wielu latach spędzonych w więzieniu istnieje ryzyko, że Andrzej Poczobut znowu może tam trafić, jednak szanuje jego osobistą decyzję.
Natomiast z punktu widzenia relacji z reżimem białoruskim, to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo reżim białoruski będzie mógł znowu rozgrywać sprawę pana Andrzeja Poczobuta. W takim sensie, że nam oczywiście, tak jak do tej pory, będzie zależało, by pan Poczobut był bezpieczny - powiedział wiceszef MSWiA, podkreślając, że Polska nie poczuje się zwolniona z ochrony Poczobuta.
Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków mieszkających na Białorusi. Będziemy w relacjach z Białorusią stawiać na sprawę przestrzegania praw człowieka i obywatela. Ale ta sytuacja, mówiąc wprost, ona niesie olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta. I nie ułatwi oczywiście relacji polskich z reżimem białoruskim - dodał Czesław Mroczek.
Polityk przypomniał, że do uwolnienia kilku więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobouta, doprowadziły Stany Zjednoczone we współpracy z wieloma państwami, w tym z Polską. Zaznaczył, że Alaksandr Łukaszenka „próbuje wykorzystać jakąś przestrzeń do własnych relacji z ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską”.
W ramach tego my oczywiście stawiamy jako Polska warunki dotyczące zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju - powiedział Czesław Mroczek.