„Olbrzymie ryzyko, trudna sytuacja”. Poczobut chce wracać, Mroczek ostrzega

RMF24

„Szanuję jego osobistą decyzję, natomiast z punktu widzenia relacji z reżimem białoruskim, to sytuacja dla Polski trudna. Mówiąc wprost, niesie ona olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta” - tak decyzję o powrocie na Białoruś byłego więźnia politycznego, polsko-białoruskiego dziennikarza, opozycjonisty i działacza mniejszości polskiej skomentował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Polityk był dziś naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM.

Andrzej Poczobut w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, jednym z najcięższych łagrów na Białorusi, spędził ponad pięć lat, dokładnie 1860 dni. 53-letni dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 28 kwietnia w ramach międzynarodowej wymiany „pięciu na pięciu” - za rosyjskich i białoruskich szpiegów - odzyskał wolność.

Na granicy powitał go premier Donald Tusk, a pierwsze słowa, które wypowiedział Poczobut po polskiej stronie, brzmiały: „No, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał?”. Od kilku tygodni powtarzał, że - mimo zagrożenia ponownym aresztowaniem - na Białoruś chce wrócić we wrześniu. „Jestem z Grodna, jestem znad Niemna, jestem Polakiem znad Niemna. Chcę wrócić do domu” - powtórzył w lipcu. Dziś, 1 września, w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do tego wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.



1860 dni piekła. To w tej kolonii więziony był Andrzej Poczobut Kolonia Karna nr 1 w Nowopołocku w obwodzie witebskim na północy Białorusi - to m.in. tam Andrzej Poczobut przeżył 1860 dni tortur, które zgotował mu białoruski reżim. To jeden z najciężych zakładów karnych, nazywany ze względu na brutalne…

Polska nie poczuje się zwolniona z ochrony Poczobuta

Minister Mroczek powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że po wielu latach spędzonych w więzieniu istnieje ryzyko, że Andrzej Poczobut znowu może tam trafić, jednak szanuje jego osobistą decyzję.

Natomiast z punktu widzenia relacji z reżimem białoruskim, to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo reżim białoruski będzie mógł znowu rozgrywać sprawę pana Andrzeja Poczobuta. W takim sensie, że nam oczywiście, tak jak do tej pory, będzie zależało, by pan Poczobut był bezpieczny - powiedział wiceszef MSWiA, podkreślając, że Polska nie poczuje się zwolniona z ochrony Poczobuta.

Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków mieszkających na Białorusi. Będziemy w relacjach z Białorusią stawiać na sprawę przestrzegania praw człowieka i obywatela. Ale ta sytuacja, mówiąc wprost, ona niesie olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta. I nie ułatwi oczywiście relacji polskich z reżimem białoruskim - dodał Czesław Mroczek.

Polityk przypomniał, że do uwolnienia kilku więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobouta, doprowadziły Stany Zjednoczone we współpracy z wieloma państwami, w tym z Polską. Zaznaczył, że Alaksandr Łukaszenka „próbuje wykorzystać jakąś przestrzeń do własnych relacji z ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską”.

W ramach tego my oczywiście stawiamy jako Polska warunki dotyczące zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju - powiedział Czesław Mroczek.