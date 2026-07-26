RMF24

„Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi jest zwrócono (...) i zamierzam jechać, jechać do Grodna. Jestem z Grodna, jestem znad Niemna, jestem Polakiem znad Niemna. Chcę wrócić do domu” - powiedział były więzień polityczny Andrzej Poczobut podczas rozmowy w ramach drugiej edycji Światowego Spotkania Młodej Polonii - Polonia Camp 2026. W białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze spędził ponad pięć lat, dokładnie 1860 dni.

Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś

Warszawa od czwartku do dziś stanowi centrum światowej Polonii. Trwa bowiem druga edycja Polonia Camp 2026. To wydarzenie dla młodych Polaków mieszkających za granicą, którego patronem jest RMF FM. Jednym z gości był Andrzej Poczobut, który 28 kwietnia w ramach międzynarodowej wymiany „pięciu na pięciu” z Białorusią - za rosyjskich i białoruskich szpiegów - odzyskał wolność po ponad pięciu latach tortur w białoruskim łagrze - kolonii karnej. 53-letni dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi opowiedział w Warszawie o swoich planach.

Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi jest zwrócono, dokonano tej właśnie wymiany i zamierzam jechać, jechać do Grodna. Jestem z Grodna, jestem znad Niemna, jestem Polakiem znad Niemna. Chcę wrócić do domu. Tak samo jak tu ludzie pytają mnie i namawiają do tego, żebym nie jechał, to kiedy rozmawiam z rodakami z Białorusi, pytają mnie: to kiedy już wracasz? - powiedział Andrzej Poczobut.

1860 dni piekła. To w tej kolonii więziony był Andrzej Poczobut Kolonia Karna nr 1 w Nowopołocku w obwodzie witebskim na północy Białorusi - to m.in. tam Andrzej Poczobut przeżył 1860 dni tortur, które zgotował mu białoruski reżim. To jeden z najciężych zakładów karnych, nazywany ze względu na brutalne…

Wszystkie zainteresowane strony również są poinformowane, że ja wracam. No, a jak już będzie, no to Pan Bóg wie - dodał, nawiązując do pojawiających się głosów, że powrót na Białoruś może skończyć się ponownym aresztowaniem.

Fot. Albert Zawada / PAP

Białoruś wyrwie się spod kontroli Putina? Poczobut odpowiada w RMF FM "Cała ta sprawa odpowiada na pytanie: Czy można być dziś Polakiem na Białorusi? Jeżeli ja zostaję tu (w Polsce), to godzę się na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i osłabiam tę mniejszość, która tam istnieje. Nie godzę się na to"…

Polonia Camp 2026

Za sprawą drugiej już edycji Polonia Camp 2026 do stolicy Polski już w czwartek przyjechało ponad 1500 osób z 50 krajów. Impreza odbywa się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W wydarzeniu wzięla udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, a także m.in. prof. Michał Rusinek, prof. Jerzy Bralczyk, red. Michał Ogórek czy ekonomista prof. Marcin Piątkowski.

Organizatorem Polonia Camp 2026 jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Instytut Spraw Publicznych, The Kościuszko Foundation Poland oraz Brandfeed. Wydarzenie odbywa się pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jest współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP. Patronat medialny nad wydarzeniem objął RMF FM.