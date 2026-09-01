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„Wiele na to wskazuje” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odpowiadając na pytanie, czy w zakładzie produkującym drony WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej doszło do podpalenia. „System monitoringu zarejestrował osobę, która dostała się na teren zakładu (…). Sprawca był zamaskowany” - poinformował, dodając, że atak na przemysł zbrojeniowy może sugerować rosyjski ślad.

Pożar w Skarżysku-Kamiennej inspirowany przez Rosję? „W sposób oczywisty to się narzuca”

Nasze służby potrafią skutecznie działać, więc pod nadzorem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM Czesław Mroczek, wiceminister MSWiA. Dodał, że atak na przemysł obronny może sugerować rosyjski ślad.

W sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat z aktami dywersji, aktami sabotażu w państwach, które wspierają Ukrainę - powiedział.

„Sprawca był zamaskowany, zarejestrował go monitoring”. Wiceszef MSWiA o pożarze w Skarżysku-Kamiennej Czas: 21:18

Do pożaru hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, należącej do WB Electronics - przedsiębiorstwa wytwarzającego części do dronów dostarczanych polskiej i ukraińskiej armii - doszło w poniedziałek. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ul. Obuwniczej. Na miejscu pracowali m.in. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Możliwe, że w zakładzie produkującym drony doszło do sabotażu. Małopolski wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo. „Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym” - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł.

Monitoring, a nie fizyczna ochrona. „Zawiadomienie przyszło z firmy ochroniarskiej”

Tomasz Terlikowski zapytał w dzisiejszej Porannej rozmowie w RMF FM, czy skoro to była infrastruktura obronna, to czy nie powinna być bardziej chroniona.

Mamy na terenach kolejowych trzeci stopień, jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne i z tego wynika podniesiony poziom gotowości i czynności, które wykonują służby. Specjalna ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, wpisanymi na listy wojewodów. Jeżeli chodzi o to (pożar w WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej – przyp. red.) i zawiadomienie służb, to zawiadomienie przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma stały monitoring. Fizycznej ochrony nie było - powidział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu. Z punktu widzenia ochrony kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie. Zwiększyliśmy już intensywność kontroli i obecności policyjnej w tych obiektach (...). W sposób oczywisty podniesiemy poziom ochrony obiektów przemysłu ochronnego - stwierdził polityk KO.

Wiceszef MSWiA potwierdza ustalenia RMF FM

Polska przedłuża o kolejne sześć miesięcy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, dzisiaj Polska formalnie zgłasza to Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 roku do 2 kwietnia 2027 roku. Czesław Mroczek odniósł się do tego w Porannej rozmowie w RMF FM, potwierdzając informacje naszej dziennikarki.

Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna - w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna, w tamtym roku mieliśmy 20 tys. prób przekroczenia, a w tym roku jest to zaledwie 300 - to utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że granica jest bezpieczna (...). Utrzymujemy kontrole na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą - powiedział wiceszef MSWiA.

Czy powinna powstać komisja śledcza ws. Zondacrypto?

Tomasz Terlikowski pytał ministera Czesława Mroczka również o to, czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie Zondakrypto, jak proponuje choćby były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie Rozwój Plus.

Wszyscy ci, którzy zgłaszają w tej chwili wniosek dotyczący komisji śledczej, powinni popatrzeć na to, jak zaczęła działać w tej sprawie prokuratura i policja. Przede wszystkim udało nam się pozyskać duże zbiory danych dotyczących działalności Zondacrypto - powiedział wiceszef MSWiA.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to coraz bardziej jasna staje się sytuacja - to znaczy uwikłanie (w tę sprawę - przyp. red.) środowiska PiS i Konfederacji. Część tych polityków była finansowana przez Zondacrypto w kampanii wyborczej. Zondacrypto finansowało część przynajmniej jeden duży event z udziałem kandydata PiS, obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. I mamy totalną, nieustającą ochronę przed wprowadzeniem regulacji dotyczącej tego rynku - powiedział Czesław Mroczek.

Czesław Mroczek gościem Porannej rozmowy w RMF FM 1 września, fot. Marcin Suchmiel / RMF FM

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