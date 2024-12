Więcej pociągów z Warszawy do Krakowa oraz z Gdyni do Wrocławia jest w nowym, rocznym rozkładzie jazdy PKP. Ten rozkład wejdzie w życie najbliższej nocy, z soboty na niedzielę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie sprawdzaliśmy jeszcze nowego rozkładu. Jesteśmy niedzielnymi pasażerami, rzadko korzystamy, mamy nadzieję, że informacje w aplikacji szybko się zaktualizują. Dobrze, że będzie więcej pociągów do dużych miast - komentują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem pasażerowie na Dworcu Centralnym w Warszawie.

PKP Intercity. Co się zmieni w rozkładzie?

PKP Intercity zapowiada, że od niedzieli szybciej pojedziemy m.in. z Warszawy do Szczecina i Białegostoku, z Krakowa do Zakopanego oraz z Wrocławia do Międzylesia. Lepszy dostęp do kolei zapewni 13 nowych przystanków. W rozkładzie jazdy uwzględniono najbardziej korzystne dla podróżnych połączenia oraz kontynuację prac na liniach kolejowych.

Od niedzieli najszybsze pociągi pojadą między Szczecinem a Poznaniem z prędkością do 160 km/h w czasie poniżej 2 godzin. Dzięki inwestycji skróci się też przejazd na trasie Szczecin - Poznań - Warszawa, którą najszybsze składy pokonają w ok. 4 godziny i 20 minut.

W nowym rozkładzie jazdy z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w rekordowym czasie 2 godzin i 1 minuty (IC Tatry) - to m.in. efekt zakończonych prac na tzw. kolejowej zakopiance.

Pasażerowie skorzystają z kolejnych efektów modernizacji linii Rail Baltica. W nowym rozkładzie jazdy dwa najszybsze składy PKP InterCity pokonają trasę Białystok - Warszawa Centralna w 1,5 godziny. Pociągi będą zatrzymywać się na stacji Białystok, przystanku Białystok Zielone Wzgórza oraz stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna. Warto także zwrócić uwagę, że 8 połączeń będzie odbywać się w czasie krótszym niż 2 godziny.

Na Dolnym Śląsku najszybszy pociąg dalekobieżny Intercity z Wrocławia do granicy polsko-czeskiej w Międzylesiu pojedzie w mniej niż 100 minut. To będzie najkrótsza w historii podróż tą linią. Skróci się również czas przejazdu pociągów regionalnych. To efekt prowadzonych prac ze środków budżetowych.

Zmiany w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim, dzięki zakończeniu prac remontowych, o około 5 minut krócej pojadą pociągi na trasie Toruń Wschodni - Malbork oraz między Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią. W województwie lubelskim czas przejazdu pociągów na odcinku Szczebrzeszyn - Bełżec skróci się o 4 minuty.

Pociągi ponownie połączą Skarżysko-Kamienną z Sandomierzem. Tym samym zakończą się zasadnicze prace przy modernizacji linii kolejowej nr 25 na tym odcinku. Dzięki inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, podróżni już korzystają z wygodnych peronów na stacjach i przystankach, m.in. w Starachowicach, Kunowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Jakubowicach.

Nowe przystanki i zmodernizowane perony

Pasażerowie wybierający sw codziennych podróżach kolej - najbardziej ekologiczny środek transportu - od 15 grudnia skorzystają z nowych przystanków, wybudowanych w ramach inwestycji współfinasowanych ze środków unijnych oraz z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025".

Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe stacje:

w woj. małopolskim : Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek;

: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek; w woj. świętokrzyskim : Podchojny (linia 8 Warszawa - Kraków) oraz Piekoszów (linia 61 Kielce - Fosowskie);

: Podchojny (linia 8 Warszawa - Kraków) oraz Piekoszów (linia 61 Kielce - Fosowskie); w woj. śląskim : Zabrze Maciejów, Zabrze Północne, Chorzów Uniwersytet, Sosnowiec Jęzor Południowy;

: Zabrze Maciejów, Zabrze Północne, Chorzów Uniwersytet, Sosnowiec Jęzor Południowy; w woj. lubuskim : Rzepin Miasto;

: Rzepin Miasto; w woj. wielkopolskim : Wronki Zamość;

: Wronki Zamość; w woj. zachodniopomorskim : Radziszewo na trasie między Szczecinem a Gryfinem;

: Radziszewo na trasie między Szczecinem a Gryfinem; w woj. podlaskim: Repczyce na linii Białystok - Czeremcha (gmina Kleszczele).

Na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami oddanych do użytku będzie łącznie 10 odbudowanych przystanków:

5 w woj. śląskim - Rząsawa, Mykanów, Stary Cykarzew, Cykarzew Północny, Stary Broniszew;

- Rząsawa, Mykanów, Stary Cykarzew, Cykarzew Północny, Stary Broniszew; oraz 5 w woj. łódzkim - Ważne Młyny, Nowa Brzeźnica, Dubidze, Dubidze-Kolonia i Biała Szlachecka.

Dotychczas linia była wykorzystywana przez pociągi towarowe.

Od grudnia przewoźnicy regionalni uruchomią na niej regularne połączenia pasażerskie. Podróżni zyskają zupełnie nowe połączenie z Łodzi przez Zduńska Wolę do Częstochowy, a także w relacji Chorzew Siemkowice - Częstochowa.

W woj. warmińsko-mazurskim pasażerowie skorzystają z nowych peronów (nr 1 i 2) na stacji Ełk, które zostały wybudowane w ramach modernizacji międzynarodowej linii Rail Baltica.