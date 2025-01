Noc Biologów 2025 już w piątek, 10 stycznia. "Biologia zmian klimatu: podgrzani... przegrani?" - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna XIV edycja wydarzenia. Atrakcje dla miłośników biologii i nauk pokrewnych przygotowało blisko 40 uniwersytetów i innych ośrodków naukowych w kraju. Na niektóre zajęcia i warsztaty można się jeszcze zapisać. Pełny program znajdziecie poniżej.

Noc Biologów w laboratoriach KUL, 2017 / Wojciech Pacewicz / PAP

Noc Biologów 2025. Co znalazło się w programie?

Wśród ponad 1,1 tys. wydarzeń w całym kraju - przzy okazji Nocy Bialogów 2025 - znalazły się m.in. wykłady, labolatoria, warsztaty, quizy, pokazy, warsztaty plastyczne, gry czy wycieczki. Część z nich odbędzie się również online.

Na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Biologii zaprasza na zajęcia, podczas których można dowiedzieć się np. jak rozpoznawać dezinformację klimatyczną, czy trzeba obawiać się egzotycznych kleszczy, jak zmiany klimatu wpływają na nasz sen, co stresuje rośliny i jak sobie z tym radzą.

Zaprasza też Instytut Biologii UJK w Kielcach.

Ponad 60 tematów z dziedziny biologii i zmian klimatu przygotowali studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. “Wspólnie zastanowimy się, co się zmieniło, co się jeszcze zmieni i do czego warto się przygotować! Oczywiście nie tylko wokół klimatu będą się kręcić biologiczne tematy, zakręcimy się też wokół bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków, roślin i zwierząt. Dowiemy się nawet, co dzieje się w ciele i głowie człowieka!” - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Jak co roku tej nocy będzie można podglądać mieszkańców gdańskiego zoo i Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB.

Na cykl wykładów i warsztatów dotyczących wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność zaprasza też Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy spotkań dowiedzą się m.in. jak organizmy radzą sobie w warunkach antropopresji oraz jak nowoczesne technologie mogą pomóc przyrodzie w obliczu obecnych zmian klimatycznych. Będą mogli wybrać się też na "Spotkanie ze zwierzakami", na którym prezentowane będą gatunki egzotycznej fauny, wziąć udział w “Biologicznym Kole Fortuny" oraz konkursie plastycznym na plakat "Biologia zmian klimatu".

“Podczas przygotowanych przez nas zajęć będzie można zobaczyć pod mikroskopem komórki układu odpornościowego, poznać sekrety niesporczaków oraz tajniki życia rodzin pszczelich, a także podziwiać kolekcję roślin w szklarniach Ogrodu Botanicznego. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zbudowany jest ludzki szkielet, na czym polega barkodowanie organizmów (metoda służąca identyfikacji gatunków na podstawie fragmentów tkanek - red.) oraz jak wyizolować DNA z roślin” - informują organizatorzy wydarzeń na UJ.

Noc Biologów organizują też naukowe instytucje z Poznania: Instytut Genetyki Człowieka PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Na UAM będzie można poznać ekologiczne alternatywy dla syntetycznych środków czystości, posłuchać o tajemnicach podwodnych głębin i o tym, jak je badać, dowiedzieć się, jak postępować z odpadami oraz jak globalne ocieplenie wpływa na rozwój i funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Na wykłady, warsztaty, pokazy zaprasza także Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, który oferuje np. możliwość zwiedzania wystawy poświęconej rybom, płazom i gadom. Podczas spotkań można dowiedzieć się, czy zmiany klimatu zmienią nasze życie; czy dla roślin liczy się każda kropla wody; jakie były wielkie epidemie w dziejach ludzkości i ich wpływ na naszą cywilizację; czy chmury chronią nas przed promieniowaniem UV.

W Lublinie atrakcje Nocy Biologów zapewnił m.in. Uniwersytet Przyrodniczy, na którym będzie można dowiedzieć się, jak prawidłowo dokarmiać ptaki zimą albo jak ocieplenie klimatu wpływa na krajowe owady.

Na Uniwersytecie Łódzkim będzie można poznać wpływ zmian klimatu na życie bezkręgowców, zobaczyć pająki i owady zmienione przez grzyba pasożytniczego, obejrzeć stoiska poświęcone chronionym i zagrożonym zwierzętom Polski.

Zaprasza także Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pełny program wydarzeń można znaleźć TUTAJ . Również pod tym linkiem można zarejestrować na wybrane przez siebie wykłady czy zajęcia.

Ogólnopolska Noc Biologów. Skąd pomysł na to lubiane wydarzenie?

Idea Nocy Biologów narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas spotkań otwartych dla społeczności miasta i regionu. Pomysł zaczerpnięto z organizowanej co roku Nocy Muzeów, która przyciąga rzesze zwiedzających.

Pierwsza edycja Nocy Biologów odbyła się w styczniu 2012 r. Wtedy w wydarzeniach w całym kraju udział wzięło 16-20 tys. uczestników. Od początku Noc Biologów jest organizowana w styczniu i każdego roku przyciąga coraz więcej miłośników nauk o życiu.