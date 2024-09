Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk i Małopolska - tam obowiązują obecnie ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami. Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw. Wszystko to za sprawą niżu genueńskiego Boris, który nadciągnął nad Polskę. Coraz mocniej pada na Dolnym Śląsku. Tam doszło już do pierwszych podtopień. We Wrocławiu strażacy musieli wypompować wodę z zalanych pomieszczeń w szpitalu przy ulicy Borowskiej oraz szkole przy Januszowickiej. Wydarzenia związane z grożącą nam powodzią śledzimy w naszej relacji.

Na Dolnym Śląsku mieszkańcy układają worki z piaskiem, by zabezpieczyć swoje posesje / Józef Polewka / RMF FM

15:10

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Jeleniej Góry wprowadził w piątek po południu prezydent miasta Jerzy Łużniak. Powodem decyzji jest przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Radomierka.

Worki z piaskiem dostarczane są do punktów zlokalizowanych w Jeleniej Górze, gdzie najczęściej wylewają rzeki w naszym mieście. Chodzi nie tylko o lokalny potok Radomierkę, ale też rzekę Kamienną, która zwykle wylewa w Cieplicach-Zdroju. Rośnie też poziom wody na rzece Bóbr, lecz on zwykle wylewa na tereny zalewowe - powiedział rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.

Worki dostarczono w następujące miejsca miasta: ul. Wrocławska 20A (przy mostku), ul. Wrocławska (pętla autobusowa), skrzyżowanie ulic Witosa/Kosynierów, ul. Mieszka I (parking przy cmentarzu),. ul. Cmentarna (przy stacji paliw Orlen, kładka pieszo-rowerowa), ul. Ludowa (przy moście, naprzeciwko starej gorzelni).

Dodatkowo, mieszkańcy z zagrożonych zalaniem nieruchomości, którzy mają możliwość samodzielnego odebrania napełnionych worków, mogą udać się bezpośrednio do siedziby MPG przy ul. Wolności 161-163 oraz przy ul. Mickiewicza 31 A (Zieleń Miejska) - przekazał rzecznik.

W razie wystąpienia zagrożenia władze proszą o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu: 783 295 322 lub służbami ratunkowymi pod nr 112.

14:46

Na Dolnym Śląsku coraz mocniej pada. Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, we Wrocławiu strażacy musieli wypompować wodę z zalanych pomieszczeń w szpitalu przy Borowskiej oraz szkole przy Januszowickiej.

Mimo to większość samorządów - łącznie z Wrocławiem, wciąż wstrzymuje się z wydawaniem worków z piaskiem. Według nich to działanie na wyrost - prognozy się poprawiły i zagrożenie jest mniejsze. Wrocław jeszcze debatuje nad otwarciem magazynu, bowiem wciąż dopominają się o to mieszkańcy. Jak mówią, czuliby się bezpieczniej.

W związku z tym - jak informuje Martyna Czerwińska - biorą sprawy w swoje ręce. W podwrocławskich Siechnicach pan Andrzej - znany społecznik za własne pieniądze kupił worki i rozwozi je z grupą wolontariuszy po okolicy. Od kilku lat tak działamy. Trzeba pomóc mieszkańcom. Mamy dyżury, co dwie godziny się osoby wymieniają, bo mam bardzo dużą listę osób, które chcą pomóc i jak zmokną, to robimy wymianę. Już dziś wydaliśmy ze 400-500 worków - mówi pan Andrzej.

Podobna inicjatywa ma miejsce na wrocławskim Kozanowie. Tam mieszkańcy uruchomili sąsiedzki wolontariat - każdy pomaga jak umie - jedni ładują piach do worków, a drudzy szykują im ciepłą herbatę i kanapki.

14:41

Największe opady - w piątek - są prognozowane w południowych powiatach woj. dolnośląskiego i opolskiego. W ciągu dnia spadnie tam nawet 50 mm deszczu.

W nocy będzie jeszcze trudniejsza sytuacja. Wtedy opady mogą na tym obszarze wynieść nawet 90 milimetrów - powiedział synoptyk, hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Dodał, że w sobotę prognozowane są podobne sumy opadów, a w nocy z soboty na niedzielę nawet do stu milimetrów na południu woj. śląskiego, a także małopolskiego.

Hydrolog zaznaczył, że poważniejsze wzrosty obserwujemy teraz w rejonie Kotliny Kłodzkiej i to w najbliższym czasie będzie najbardziej zagrożony rejon. Najtrudniejsza będzie noc z piątku na sobotę, a także sobota i niedziela.

Szymankiewicz podkreślił, że opady związane z niżem potrwają od piątku do poniedziałku. W poniedziałek nastąpi uspokojenie sytuacji pogodowej. Sumy opadów będą dużo niższe - powiedział hydrolog.

Zapytany o to, jak długo utrzymają się wysokie poziomy wód w rzekach - odpowiedział, że jest to "kwestia co najmniej najbliższych dwóch tygodni". W tym czasie będziemy najprawdopodobniej obserwowali przemieszczanie się wysokich fal wezbraniowych głównie w dorzeczach Odry i Wisły.

14:39

Powódź błyskawiczna jest związana z bardzo intensywnymi opadami deszczu, najczęściej o charakterze burzowym, gdzie dużo wody spada na niewielką powierzchnię - powiedział hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz. Według niego "powodziami błyskawicznymi najbardziej zagrożone są tereny zurbanizowane, które mają utrudniony odpływ z uwagi na strukturę terenu".

Na pytanie, czy ukształtowanie terenu wpływa na zagrożenie powodziowe, hydrolog odpowiedział, że najczęściej są to rejony górskie. W obecnej sytuacji wpływ na to będzie mieć też silniejszy wiatr z północy i z północnego zachodu, bo przyczyni się do zablokowania strefy opadów nad południem kraju. Dodatkowo na górnej Odrze są pierwsze wzrosty poziomu wód związane ze spływem wód opadowych z Czech.

Według Szymankiewicza prognozy wskazują, że obecnie głównym zagrożeniem nie będą opady burzowe, lecz intensywne i długotrwałe opady deszczu w strefie od Dolnego Śląska przez ziemię opolską. W kolejnych dobach będą one także na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Nie oznacza to więc pojawienia się ryzyka powodzi błyskawicznej.

Zdaniem hydrologa tereny te są narażone na dwa rodzaje zagrożeń. Pierwszym z nich jest przybór wody w korytach rzecznych, przelanie się tych koryt, co właściwie już obserwujemy w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Tam doszło do pierwszych wezbrań związanych z wczorajszymi opadami deszczu. Z drugiej strony zagrożone będą tereny zurbanizowane. Tutaj duża ilość opadów, która przyjdzie, będzie stwarzała problem dla infrastruktury kanalizacyjnej - powiedział.

14:35

W województwie świętokrzyskim aktualnie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Jesteśmy przygotowani na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zbiorniki na terenie regionu są opróżnione i przygotowane na przyjęcie dużych ilości wody. Udrożnione są mosty, przepusty i inne elementy infrastruktury - powiedział wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.

Dodał, że w przypadku wystąpienia ostrzeżenia drugiego stopnia "istnieje jakieś zagrożenie" dla trzech powiatów: buskiego, kazimierskiego i jędrzejowskiego. Kontaktowałem się ze starostami z tych powiatów. Powiadomili mnie, że są przygotowani na ewentualne ulewne deszcze czy nawałnice, a odpowiednie służby gotowe do działania - zapewnił Bryk.

Wojewoda poinformował, że wzmocniona została obsada kadrowa służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Sprawdzono również stan magazynów oraz sprawność i dostępność sprzętu przeciwpożarowego.

Nadbryg. Krzysztof Ciosek, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP podkreślił, że strażacy, zarówno zawodowi, jak i z OSP, są również przygotowani na wystąpienie ewentualnych sytuacji kryzysowych. Nie jest to dla nas nowa sytuacja. Przez województwo kilkakrotnie przetaczała się fala powodziowa. Mieliśmy też lokalne podtopienia związane z lokalnymi deszczami. Jestem przekonany, że cały potencjał i sprzęt jakim dysponują PSP jaki i OSP, jest gotowy do tego, aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom atmosferycznym - mówił nadbryg. Ciosek.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Robert Baryłko powiedział, że aktualnie w regionie świętokrzyskim na żadnej z rzek nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Jednak gwałtowność zjawiska, które nadchodzi na teren Polski, może spowodować wzrosty poziomu wód, które spowodują przekroczenia - zaznaczył Robert Baryłko.

14:32

Na szczęście informacje dotyczące prognoz pogody, które do nas wpływają, są lepsze niż to, co miało miejsce jeszcze jeden, dwa dni temu. Natomiast w dalszym ciągu przygotowujemy służby w województwie na sytuację, w której dojdzie do ponadnormatywnych opadów deszczu - poinformował na briefingu wojewoda śląski Marek Wójcik. Zwrócił uwagę, że zgodnie z ostatnimi prognozami kumulacja opadów w regionie prawdopodobnie przypadnie w piątek w nocy i w sobotę rano.

Wojewoda poinformował, że w związku z sytuacją zdecydowano m.in. o zwiększeniu obsady zarówno numeru 112, jak i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, sprawdzono stan magazynów powodziowych, Państwowa Straż Pożarna i policja są w gotowości, mają zwiększone stany etatowe, z ofertą pomocy zwróciło się również wojsko, deklarując ok. 500 żołnierzy, którzy będą mogli wspomagać służby.

W ostatnich dwóch dniach odbyło się kilka posiedzeń wojewódzkiego sztabu kryzysowego - z udziałem służb wojewody, a także samorządowców. W związku z czym wiem, że również samorządy podchodzą na terenie woj. śląskiego bardzo poważnie do sytuacji, przygotowują się do sytuacji, które mogą wystąpić na ich terenach, jak podtopienia czy ew. powodzie błyskawiczne - zaznaczył Wójcik.

Jeżeli takie sytuacje wystąpią, do dyspozycji będą wszystkie służby, które mogą nieść pomoc mieszkańcom w takich sytuacjach. Podstawowy ciężar pomocy spadnie na PSP wspieraną przez Ochotnicze Straże Pożarne - przypomniał.

Komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Wojciech Kruczek zapewnił o sprawdzeniu wszelkiego potrzebnego sprzętu, a także o zwiększeniu stanów osobowych jednostek w weekend. W piątek na służbie w regionie było 625 strażaków, wśród nich 90 na stanowiskach kierowania. Wraz ze strażakami z 944 jednostek OSP w regionie daje to potencjał ludzki ok. 20 tys. osób gotowych do akcji.

Zastępca dyrektora Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Jan Grygier poinformował, że zbiorniki na terenie woj. śląskiego mają już pełną rezerwę powodziową.

Przygotowywaliśmy się do tej sytuacji od kilku dni, w których dokonywaliśmy zrzutów wyprzedzających, żeby mogły one przyjąć więcej wody, niemniej na ciekach nie nieobwałowanych, bez zbiorników, mogą mieć miejsca lokalne podtopienia w związku z tym, że prognozowany jest opad ponadnormatywny - zastrzegł Grygier.

14:21

Aktualna sytuacja hydrologiczna w Polsce / Michał Czernek / PAP

13:54

Poziom Baryczy w Odolanowie wynosi nieco ponad 130cm. Przekroczył stan alarmowy. Według prognoz do niedzieli będzie już 265. Strażacy wzmacniają wały przeciwpowodziowe. Sytuacja jest lepsza niż zakładano - informuje wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Piłat.