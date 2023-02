Na przyszły tydzień zwołano posiedzenia aż 14 sejmowych podkomisji stałych. Dla kilku z nich będzie to zaledwie jedno z pierwszych spotkań od początku kadencji, podobnie jak w przypadku sławnego już zespołu posła Leszka Dobrzyńskiego ds. osób z niepełnosprawnościami. W RMF FM opisywaliśmy patologiczny system dorabiania na funkcjach przewodniczących podkomisji. Niektóre zespoły powstały tylko po to, by wybrani politycy co miesiąc otrzymywali 10-procentowy dodatek funkcyjny.