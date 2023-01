Po interwencji RMF FM doszło dzisiaj do spotkania sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Jak informowali nasi dziennikarze, zespół zebrał się zaledwie dwa razy w ciągu trzech lat. Dzisiejsze spotkanie jest trzecie.

Przez te lata nie przeszkadzało to przewodniczącemu Leszkowi Dobrzyńskiemu z PiS-u co miesiąc pobierać 10 proc. dodatku funkcyjnego za samo sprawowanie funkcji. To miesięcznie około 800 złotych (netto), i tak od blisko czterech lat.

Nic dziwnego, że już na początku dzisiejszego spotkania posłanki opozycji złożyły wniosek o odwołanie Dobrzyńskiego za bezczynność i niezwoływanie posiedzeń podkomisji. Głosowania jednak nie było.

Czy pan jest w stanie przeprosić, a jeżeli nie, to czy jest pan w stanie albo czy przewiduje pan oddanie swojego wynagrodzenia, które pan pobierał przez te 3 lata? To jest prawie 43 000 zł? - pytała posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak z Koalicji Obywatelskiej, ale bezskutecznie, bo przewodniczący Dobrzyński wniosku o swoją dymisję po prostu nie poddał pod głosowanie - relacjonował z Sejmu dziennikarz RMF FM Roch Kowalski.

Został ten wniosek przyjęty. Z tego, co zostałem poinformowany, wpłynie do całej komisji rodziny i spraw społecznych - odpowiedział przewodniczący komisji.

Marczułajtis-Walczak próbowała jeszcze interweniować, mówiąc, że nie jest to zgodne z regulaminem.

No trudno, to jest pani opinia, ja mam inną - ripostował jej poseł Prawa i Sprawiedliwości.