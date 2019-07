Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia i Razem zadeklarowały chęć utworzenia wspólnego lewicowego bloku na jesienne wybory parlamentarne – wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. To reakcja na dzisiejsze stanowisko PO.

Włodzimierz Czarzasty / Archiwum RMF FM

Przedstawiciele SLD, Wiosny i Razem - jak ustalił Patryk Michalski - zawarli wstępne porozumienie. Przed nimi jeszcze długie rozmowy o szczegółach.

Informację o wspólnym starcie lewicowych ugrupowań potwierdził o 12:30 Robert Biedroń. Jak zapowiedział, blok lewicowy będzie złożony nie tylko z partii politycznych.



Biedroń potwierdził wcześniejsze ustalenia reportera RMF FM Patryka Michalskiego, że liderzy tych trzech ugrupowań umówili się na spotkanie dziś wieczorem, żeby przedyskutować szczegóły.

Niewykluczone, że pierwsze informacje ws. lewicowego bloku poznamy już w weekend, jeżeli dzisiejsze negocjacje przebiegną pomyślnie. To nie będzie jednak łatwe, bo dotychczas lewica była mocno podzielona. A to dlatego że Włodzimierz Czarzasty do ostatniej chwili liczył, że w Koalicji Grzegorza Schetyny znajdzie się miejsce również dla niego.

Dziś Grzegorz Schetyna zapowiedział, że PO idzie do wyborów parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska. Nie jako koalicja partii politycznych, ale jako koalicja tych wszystkich, którzy podzielają nasz światopogląd i pomysł na Polskę; chcemy koalicji demokratów i patriotów - powiedział Schetyna. Według Grzegorza Schetyny, na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się m.in. społecznicy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Chcemy koalicji demokratów i patriotów - podkreślił. Szef PO jasno dał do zrozumienia, że niedawna decyzja PSL kończy historię Koalicji Europejskiej. Tylko nowa formuła koalicji ma szansę stanąć przeciwko PiS; dziś Koalicję Obywatelską tworzoną przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polska rozszerzamy o społeczników, ekspertów, samorządowców - dodał.



Schetyna stanął pod napisem JA i ogłosił Koalicję Grzegorza Ze Schetyną. Ładny symbol tego, po co Platforma oszukiwała wyborców mirażem Zjednoczonej Opozycji. A chodziło tylko o to, żeby osłabić konkurentów i zapewnić przewodniczącemu PO kolejne 4 lata w fotelu "lidera opozycji" - napisał na Twitterze jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg.