Oferta audiobooków dla dzieci robi wrażenie. Najmłodsi – sami lub z pomocą rodziców – mogą wybierać spośród tysięcy tytułów, wśród których nie brakuje zarówno lektur szkolnych, jak i fantastycznych opowieści. Nic dziwnego, że znalezienie jednej idealnej książki może okazać się nie lada wyzwaniem. Warto jednak poświęcić na to chwilę, bo audiobooki zarówno zapewniają świetną zabawę, jak i wspierają rozwój wyobraźni, koncentracji czy słownictwa. Jak mieć pewność, że wybrany tytuł spodoba się Twojemu dziecku? Mamy na to sposób.

/ Materiały prasowe

Dlaczego warto słuchać audiobooków z dziećmi?

Coraz więcej rodziców zamienia papierową książkę na audiobook. To całkiem zrozumiałe, bo jest on doskonałym sposobem na urozmaicenie codziennych aktywności dziecka. Słuchanie historii rozwija wyobraźnię, wspiera naukę języka oraz pomaga w wyciszeniu się przed snem.

Audiobook to także świetna alternatywa dla ekranów, która angażuje zmysł słuchu, pozostawiając dziecku ogromne pole do popisu w kwestii kreatywności. Książka w formie pliku dźwiękowego może towarzyszyć maluchowi w różnych sytuacjach - podczas zabawy, w drodze do szkoły czy w trakcie wieczornego relaksu.



Na co zwrócić uwagę przy wyborze audiobooka dla dziecka?

Jak wybrać najlepszy audiobook dla dziecka? Szukając idealnej pozycji, weź przede wszystkim pod uwagę wiek swojej pociechy. Stanowi od dobry punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji. W przypadku najmłodszych maluchów świetnie sprawdzą się krótkie i proste opowieści. Z kolei starsze dzieci mogą zainteresować się bardziej rozbudowaną fabułą, np. z elementami fantastyki.

Równie ważne są zainteresowania Twojego dziecka. Znasz je najlepiej na świecie, dlatego zacznij od odpowiedzi na pytanie: jakie historie lubi najbardziej. Czy są to opowieści o zwierzętach, magii, kosmosie, czy może o codziennych przygodach rówieśników? Wybieraj tytuły, które odzwierciedlają pasje i zainteresowania pociechy, a możesz mieć pewność, że słuchanie audiobooków będzie dla niej czystą przyjemnością.

Co jeszcze ma znaczenie przy wyborze audiobooków dla dzieci? Zdecydowanie długość nagrania, którą warto dostosować do wieku i etapu rozwoju malucha. Jak z pewnością się domyślasz, krótsze opowieści zdadzą egzamin w przypadku najmłodszych pociech, podczas gdy dla starszych dzieci możesz wybrać dłuższe audiobooki, w tym również te składające się z kilku części.



Najlepsze audiobooki dla dzieci: przegląd propozycji

Chcesz poznać najlepsze audiobooki dla dzieci? To znakomicie się składa, bo przygotowaliśmy przegląd najpopularniejszych tytułów, które znajdziesz np. w serwisie Audioteka. Oto one!

"Harry Potter" J.K. Rowling - klasyk, który z pewnością dobrze pamiętasz z czasów swojego dzieciństwa. Audiobooki, które przenoszą małego słuchacza do świata magii, są czytane przez Piotra Fronczewskiego. To odpowiedni wybór dla dzieci od 8. roku życia. "Pippi Pończoszanka" Astrid Lindgren - pełne humoru przygody uroczej i niezależnej dziewczynki, która żyje na własnych zasadach. Idealne dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Audiobook czyta ulubienica dzieci, czyli Edyta Jungowska. "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren - kolejny audiobook dla dzieci czytany przez Edytę Jungowską. Tym razem jest to lektura szkolna, którą polecamy maluchom chodzącym od 1. do 3. klasy szkoły podstawowej. To historia pełna ciepła, opowiadająca o losach przyjaciół mieszkających w tytułowym Bullerbyn. "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupéry’ego - wzruszająca opowieść o przyjaźni i wartościach życiowych, która będzie odpowiednia dla dzieci od 9 do 12 lat.

Inne polecane audiobooki dla dzieci to: "Opowieści z Narnii", "Akademia pana Kleksa", "Mikołajek", "Charlie i fabryka czekolady", "Karolcia", "Opowieść wigilijna", "Zapiski wrednego kota" czy "Ania z Zielonego Wzgórza". Te i inne tytuły czekają w ofercie Audioteki, z której mogą skorzystać nie tylko dzieci, ale także dorośli. W serwisie znajdziesz ponad 30 tysięcy audiobooków, audioseriali i podcastów. Miłego słuchania!