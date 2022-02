W Zabrzu pacjenci chorzy na Covid-19 biorą udział w zajęciach z muzykoterapii. Chodzi o Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim. Sesje z wykorzystaniem muzyki prowadzone są tam od kilku tygodni.

Muzykoterapia dla chorych na covid 19 / Szpital Miejski w Zabrzu / Materiały prasowe

Zajęcia z muzykoterapii w zabrzańskim szpitalu odbywają się 2 razy w tygodniu. Trwają około 3 godzin. Już skorzystało z nich kilkudziesięciu pacjentów.

W zajęciach biorą udział osoby chore na Covid-19, u których występują też inne schorzenia. Prowadzi je Grażyna Leja-Franczyk, wolontariuszka, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz edukacji muzycznej, obecnie studentka III roku muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Katowicach.



Jedną z podstawowych zasad muzykoterapii jest dostosowanie rodzaju muzyki do potrzeb i preferencji pacjenta - podkreśla Grażyna Franczyk. Zatem jeśli pracujemy z osobami starszymi, to towarzyszy nam muzyka ludowa czy tradycyjne polskie pieśni, takie które pacjenci są w stanie zaśpiewać czy nawet razem z nimi zagrać. Wczoraj np. jeden z panów poprosił o piosenkę "Umówiłem się z nią na dziewiątą". Z kolei młodsze osoby wybierają współczesne melodie - opowiada.

Od pacjenta, jego potrzeb i stanu zdrowia zależy w ilu sesjach weźmie on udział i jak długie one będą.



W przypadku np. pacjenta po wylewie i z Covidem-19 stosujemy technikę typu "musical speech stimulation", które wpływają zarówno na wydłużenie oddechu, jak i pomagają przywrócić zdolność tworzenia wypowiedzi, a ich skuteczność jest potwierdzona badaniami. Czasami bywa i tak, że w sesjach uczestniczą osoby w stanie paliatywnym. Wtedy korzystamy z muzyki, która uspokaja i wycisza - mówi Grażyna Franczyk.

W czasie zajęć najważniejszy instrument to... głos pacjenta. Jeśli tylko to możliwe, chory przyłącza się do śpiewania albo wręcz przejmuje inicjatywę.

Chorzy bardzo sobie chwalą taki rodzaj zajęć. Muzyka ich relaksuje, wycisza, stanowi odskocznie od pobytu w szpitalu. Zauważamy, że dzięki muzykoterapii poprawia się ich nastrój i nastawienie do leczenia. Wielu z nich prosi o dodatkowe zajęcia - mówi Mariusz dr Mariusz Wójtowicz, prezes Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu.