Wizyta prezydenta Francji w Polsce jest przełomowa; wiele jej elementów otwiera nowe rozdziały w historii naszej relacji - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Przed konferencją prezydent Francji i premier polskiego rządu podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej.

Morawiecki określił wizytę Macrona w Polsce jako przełomową. Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwiera nowe rozdziały w historii naszej relacji - mówił szef polskiego rządu.

Przypomniał o toczących się negocjacjach w sprawie kolejnego budżetu UE. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że będzie to na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej - powiedział Morawiecki.

Podkreślał, że produkcja rolna w Europie musi prowadzić do samowystarczalności w tym względzie. Chcemy troszczyć się i pielęgnować rolnictwo wyrównywać dopłaty w taki sposób, żeby było to sprawiedliwe dla wszystkich rolników - dodał Morawiecki.

Ambitna Europa, ambitny budżet

Szef polskiego rządu oświadczył, że z prezydentem Francji znalazł "stuprocentową wspólnotę interesów i kompatybilność" w obszarach walki z rajami podatkowymi i podatku cyfrowego. My zgadzamy się na to, żeby ten podatek, bądź inne opłaty stanowiły nowe źródła własne dla budżetu UE - podkreślił Morawiecki.

Pokazujemy, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Ten ambitny budżet można sfinansować zarówno przez eliminację rabatów, ale również poprzez nowe źródła jak podatek od transakcji finansowych, opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy albo opłata (...) bardzo ważna w kontekście polityki klimatycznej, czyli opłata (...) za emisję tony CO2 - mówił premier.

Nie chcemy, żeby zniknął przemysł europejski, więc jednocześnie wskazując na konieczność doprowadzenia do poprawy klimatu, do neutralności klimatycznej, my pokazujemy, że warto zastanowić się na tzw. podatkiem śledzącym ślad węglowy, podatkiem węglowym, czy podatkiem CO2 na granicach zewnętrznych UE, który spowodowałby, że takie przemysły jak stalowy, cementowy, przemysł produkcji szkła, czy nawozów miałyby wyrównane pole gry względem konkurencji chińskiej, amerykańskiej, hinduskiej - podkreślił Morawiecki.

Polska i Francja dzisiaj potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę; bardzo silną Europę, oczywiście w zakresie obronnym, we współpracy z NATO i NATO jako głównym obszarem, ale chcemy budować silne przemysły obronne, chcemy budować silne przemysły innowacyjne - powiedział Morawiecki.

Premier przekazał, że kolejnym tematem rozmowy był podatek VAT i kwestia skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi na poziomie europejskim. Szef rządu podkreślił też potrzebę współpracy polsko-francuskiej w innych obszarach, m.in. elektromobilności, wysokich technologii czy rozwoju infrastruktury np. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.