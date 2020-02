6 marca w Brukseli odbędzie się specjalne spotkanie ministrów zdrowia państw członkowskich w sprawie epidemii koronawirusa - poinformowała prezydencja chorwacka w Radzie UE. O takie spotkanie wnioskowała Polska.

Łukasz Szumowski / Radek Pietruszka / PAP

Koronawirus to nie problem Polski, ale całej Europy; inicjujemy działania na poziomie europejskim - przekazał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do planów zorganizowania spotkania ministrów zdrowia krajów UE.

Minister Łukasz Szumowski jako pierwszy zorganizuje spotkanie z ministrami zdrowia z krajów Unii Europejskiej - napisał szef rządu.

Dzięki działaniom premiera Mateusza Morawieckiego, z poziomu wideokonferencji wszystkich ministrów, zostało podniesione na rzeczywiste spotkanie w piątek - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Wystąpiłem do prezydencji chorwackiej, do pani komisarz (Stelli Kyriakides), o to spotkanie, bo mamy w Europie, praktycznie w większości krajów, infekcje koronawirusem. Chcielibyśmy porozmawiać o wspólnych działaniach, o drogach szerzenia się wirusa, o profilaktyce, o środkach zabezpieczających (...) i jeśli uzyskamy szczepionkę czy lek - o metodach dystrybucji - wskazał Szumowski.

Dodał, że szefowie resortów zdrowia UE wymieniają się informacjami, szczególnie przez kanały inspekcji sanitarnej, ale chodzi o "działania dalsze: czy wspólne zakupy, czy wspólną pomoc, jeżeli będzie jakiś kraj, który znajdzie się w sytuacji tragicznej".

Od 31 grudnia 2019 roku do 27 lutego 2020 roku odnotowano 82 132 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2 801 osób. Przypadki zachorowań odnotowano dotychczas - oprócz Chin - w około 50 krajach.