Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała, że amerykańska instytucja finansowania rozwoju DFC U.S. International Development Finance Corporation rozważa wsparcie projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w pomorskiej gminie Choczewo. Chodzi tu o równowartość ponad 4 miliardów złotych. W tej sprawie podpisano list intencyjny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podały, że amerykańska instytucja finansowania rozwoju DFC U.S. International Development Finance Corporation rozważa wsparcie projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej równowartością ponad 4 miliardów złotych. "Zainteresowanie zadeklarowano w liście intencyjnym podpisanym 12 listopada br. przez DFC" - zaznaczyła spółka.

"Zaangażowanie tego ważnego podmiotu ma dla nas nie tylko wymiar finansowy. To oznaka zainteresowania administracji amerykańskiej naszym projektem" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor pionu finansowego PEJ Wojciech Rosiński.

Jak dodał, podpisany list intencyjny odzwierciedla efekty wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez PEJ z tą instytucją, jak również innymi wiodącymi instytucjami z rynku amerykańskiego, zainteresowanymi nie tylko polską, ale i światową transformacją energetyczną.

"DFC jest zaangażowana w zwiększanie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. List intencyjny stanowi krok w kierunku zmniejszenia regionalnej zależności od eksportu rosyjskiej energii, a jednocześnie wyraża dążenie do wzmocnienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy" - dodała szefowa DFC ds. inwestycji Agnes Dasewicz.

PEJ przypomniała, że list intencyjny z DFC to kolejny dokument dotyczący finansowania projektu elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podobną deklarację, na równowartość ok. 70 mld zł, złożył wcześniej amerykański Export-Import Bank (Exim Bank), w wyniku wieloletnich rozmów z amerykańską firmą Westinghouse, w których od ubiegłego roku brały udział PEJ i Bechtel.

Westinghouse i Bechtel wchodzą w skład amerykańskiego konsorcjum realizującego inwestycję PEJ na Pomorzu. Zarówno DFC jak i Exim Bank należą do wiodących instytucji finansowych na świecie.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w 2035 r.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych i cywilnego przemysłu jądrowego w RP.

W sierpniu br. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przedstawił założenia ustawy, przewidującej ok. 60 mld zł publicznego wsparcia dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Zgodnie z założeniami, wsparcie będzie przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego PEJ poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego. Dopuszcza się także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego - skarbowych papierów wartościowych.

Udzielenie spółce PEJ wsparcia publicznego będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Komisję Europejską zgody na pomoc publiczną. Podano wówczas, że rząd planuje przyjąć ten projekt w IV kwartale br. 2 września br. projekt ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma wytwarzać do 3750 MWe i powstanie na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Jak wyjaśniło MKiŚ, w którym powstał projekt, spółka PEJ potrzebuje zapewnienia finansowania, gdyż jego brak może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla realizacji projektu.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r., a rząd ma deklaracje wykonawcy, że od tego momentu potrzebuje siedmiu lat na zakończenie budowy.