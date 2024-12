Prokuratura Krajowa wszczęła poszukiwania listem gończym za Marcinem Romanowskim. W poniedziałek sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla posła PiS. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany ws. Funduszu Sprawiedliwości. Ma postawionych 11 zarzutów.

Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski / WOJCIECH OLKUSNIK

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS. Jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tą sprawą sąd w poniedziałek zdecydował, że ma trafić do aresztu. Policji do tej pory nie udało się ustalić, gdzie przebywa.

Rano informowaliśmy, że stołeczni policjanci wystąpili do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o wydanie listu gończego wobec Romanowskiego.

Informację RMF FM potwierdził rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. "Istnieje uzasadnione podejrzenie, że poseł ukrywa się, stąd konieczność wydania listu gończego" - poinformował Dobrzyński na platformie X.