Kolejne problemy Antoniego Macierewicza. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła wobec byłego ministra obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości kontrolę dotyczącą jego dostępu do tajnych informacji.

Antoni Macierewicz w Sejmie, listopad 2024 / Adam Burakowski / East News

Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kolejny krok po audycie przeprowadzonym przez resort obrony w podkomisji Antoniego Macierewicza, która miała wyjaśnić przyczyny katastrofy prezydenckiego tupolewa w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku.

Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych w tym gremium, któremu przewodził były szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sam Macierewicz do dziś ma certyfikat dostępu do tajemnic na poziomie "ściśle tajne". Wszczęcie kontroli oznacza jednak, że bardzo prawdopodobne jest pozbawienie byłego szefa podkomisji dostępu do tajemnic.

Antoni Macierewicz w przeszłości stracił już taki dostęp. Było to po przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach w 2007 roku.

Wtedy zarzutów było kilka, m.in. taki, że w czasie, gdy był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zapoznawał się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową - bez odnotowywania tego faktu w kartach zapoznania z dokumentem. Łamał w ten sposób prawny wymóg.