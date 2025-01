Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w czterech województwach wydał w sobotę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prędkość wiatru w porywach może osiągnąć nawet 100 km/h. Niebezpiecznie będzie w niektórych rejonach Małopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Podkarpacia.

/ Shutterstock

W sobotę IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach na południu i południowym zachodzie Polski.

Alertami objęto powiaty: dzierżoniowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki i złotoryjski w województwie dolnośląskim, pow. żywiecki, bielski i Bielsko-Białą w opolskim, oraz pow. tatrzański, nowotarski i suski w Małopolsce.

Na terenach objętych ostrzeżeniami instytut przewiduje wystąpienie lokalnie silnego wiatru z południa i południowego zachodu, którego średnia prędkość wyniesie do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h - wynika z komunikatu. Alerty obowiązują do godz. 16 w niedzielę.