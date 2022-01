Brak miejsc w kilku szpitalach w województwie lubelskim. Wolnych jest natomiast ponad 85 proc. łózek w szpitalu tymczasowym. Z kolei dla dzieci z koronawirusem zostały jedynie 3 wolne miejsca.

Zdjęcie ilustracyjne / Lubelski Urząd Wojewódzki / Materiały prasowe

Według dzisiejszych danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, najwięcej wolnych łóżek - 48 z 56 - jest w szpitalu tymczasowym w Lublinie.

W tych szpitalach brakuje miejsc

Wolnych miejsc nie ma m.in. w szpitalach w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubartowie, Łukowie (w tej placówce jest obecnie jedna "dostawka", czyli ponadplanowe łóżko), Parczewie i Puławach.

W stolicy województwa wolnych łóżek nie ma np. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli czy SPSK nr 1.

Jeśli chodzi o intensywną terapię dla pacjentów zakażonych koronawirusem, to miejsc brakuje w szpitalach: we Włodawie, w Hrubieszowie, Kraśniku i Łukowie.

Najwięcej wolnych łóżek respiratorowych jest w szpitalu MSWiA w Lublinie - zostało 10 z 15. W ośrodku ECMO spośród 4 miejsc, wolne są 3.





Kończą się wolne łóżka dla dzieci

Najgorzej wygląda sytuacja dotycząca dziecięcych łózek covidowych. Trzy ostatnie miejsca zostały w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. W Białej Podlaskiej była jedna "dostawka", a także 4 miejsca na intensywnej terapii.

Informacje o wolnych miejscach w lubelskich szpitalach wciąż się zmieniają. Można je znaleźć na stronie internetowej szpitale.lublin.uw.gov.pl .



Szczepieniobus ruszył w teren

Lubelski Urząd Wojewódzki zachęca do szczepień na koronawirusa w tzw. szczepieniobusie. LUW opublikował w mediach społecznościowych harmonogram trasy busa.



Dziś zaszczepić się w ten sposób będzie można w Kurowie i Izbicy, jutro w Sławatyczach i Poniatowej, w środę - w Nieliszu i Dorohusku. W czwartek Szczepieniobus przyjedzie do Czemiernik i Fajsławic, a w piątek - do Goraja i Głuska.