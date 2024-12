Od 1 stycznia 2025 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Znajdzie się na niej 31 substancji stosowanych m.in. w onkologii, kardiologii i chorobach rzadkich - przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Izabela Leszczyna / Paweł Supernak / PAP

Nowych terapii jest coraz więcej i robimy wszystko, by to, co pokaże się na rynku, jak najszybciej wchodziło do listy leków refundowanych - powiedziała Leszczyna na konferencji prasowej w piątek.

Wśród nowych cząsteczko-wskazań znalazło się m.in. 13 substancji we wskazaniach onkologicznych (m.in. w leczeniu raka szyjki macicy, nerki, jelita grubego), 12 w chorobach rzadkich i ultrarzadkich, 3 wskazania w chemioterapii i jedna terapia wysokoinnowacyjna.

Na nowej liście znalazła się stosowana w prewencji udarów substancja rywaroksaban. Opakowanie kosztuje kilkaset zł. Teraz najtańszy odpowiednik będzie można kupić za 10 zł. Specjaliści mówili nam, że wprowadzenie tej substancji do listy to największy sukces od czasu istnienia listy refundacyjnej - podkreśliła szefowa MZ.

Refundowany będzie też lek Voxzogo, stosowany w terapii dzieci chorych na achondroplazję. Resort starał się trzy lata przekonać producenta leku do złożenia wniosku o jego refundację.

Na liście znalazła się również terapia genowa produktem Luxturna, wykorzystywana w leczeniu ślepoty Lebera.

Koncentrujemy się bardzo na lekach kardiologicznych i onkologicznych, ponieważ jest to grupa chorób, które są najczęściej zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale i życia - poinformowała szefowa resortu zdrowia.