Dzisiaj w całej Polsce zapowiadane są protesty przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. "lex TVN". Na liście miejsc, gdzie planowane są przemarsze, jest już ponad 65 miejscowości.

Siedziba telewizji TVN S.A. przy ul. Wiertniczej w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

W piątek Sejm nieoczekiwanie odrzucił senackie weto przeciwko ustawie "lex TVN". Tym samym nowelizacja przeszła i czeka na prezydencki podpis.

W związku z ustawą w całej Polsce planowane są manifestacje. Jednym z organizatorów demonstracji jest Komitet Obrony Demokracji. Protesty dzisiaj po południu ruszą w ponad 65 miejscowościach.

Największa demonstracja zaplanowana jest w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim. Udział w niej wezmą politycy, m.in. lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

TVN apeluje do prezydenta

Telewizja TVN apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę "lex TVN". I zachęca do podpisów pod pismem.

"Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami" - napisano w apelu, który każdy może podpisać.





"Lex TVN" przyjęte przez Sejm

W piątek Sejm odrzucił bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu "lex TVN". Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa ma 21 dni na jej podpisanie lub odrzucenie.

Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

Wśród posłów, którzy zdecydowali o odrzuceniu uchwały Senatu było 225 posłów klubu PiS, 3 posłów Kukiz'15 oraz 1 poseł niezrzeszony. Wśród głosujących "za" był m.in. wiceminister sportu Łukasz Mejza, który zapowiadał w tym czasie urlop.



Przeciw zagłosowało 124 posłów KO, 44 - Lewicy, 24 - Koalicji Polskiej, 8 - Polski 2050, 4 - Porozumienia, 4 - koła Polskie Sprawy, 3 - PPS i jeden poseł niezrzeszony.



Wstrzymało się 10 posłów Konfederacji oraz jeden niezrzeszony.

"Lex TVN". O co chodzi w ustawie?

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. "lex TVN", dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału. Wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 proc., chyba że ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski.

W opinii ekspertów zmiany w prawie spowodują, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie, chyba że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.