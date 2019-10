Wrocławska policja zatrzymała 41-letniego mężczyznę przed rozpoczęciem sobotniego Marszu Równości. Szedł on w kierunku miejsca zbiórki uczestników tego wydarzenia z nożami w rękach i krzyczał "Allah akbar".

Policja na trasie Marszu Równości we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Jak podaje policja, do incydentu doszło ok. 14:30. 41-latka zauważono w okolicach Placu Wolności. Na drodze mężczyzny stanęli policjanci, obezwładnili go, a przy mężczyźnie zabezpieczyli dwa noże - relacjonuje rzecznik prasowy dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski.

Funkcjonariusze przewieźli zatrzymanego do jednego z komisariatów. Jak ujawniają, to Polak, który był już notowany za przestępstwa i wykroczenia.

11. Wrocławski Marsz Równości wyruszył po godz. 15:00 z placu Wolności i tam później się zakończył. Jego uczestnicy przeszli przez ścisłe centrum miasta, w tym przez Rynek i plac Solny. Przez całą trasę przemarszu jego uczestników otaczał kordon policji.



Biorący udział w marszu mieli ze sobą tęczowe flagi, parasole i transparenty z hasłami: "Tak dla edukacji, nie dla nienawiści" czy "Każdy inny, wszyscy równi". Na czele pochodu uczestnicy nieśli transparent "Miłość przeciw nienawiści".