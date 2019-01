Tragiczny wypadek na stoku Słotwiny Arena w Krynicy Zdroju. Zginął 65-letni pracownik stacji narciarskiej. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło po godzinie 10. Mężczyzna chciał prawdopodobnie wyczyścić z lodu bęben wyciągu taśmowego dla dzieci. Taśma wciągnęła mu rękę aż do barku, która dostała się między elementy urządzenia. Doszło do zatrzymania akcji serca.

Niestety mimo pomocy ratowników GOPR, strażaków i ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować.

W tej chwili na miejscu zdarzenia pracują policjanci z Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza, prokurator oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wyciąg został zamknięty - poinformowała rzeczniczka nowosądeckiej policji Iwona Grzebyk-Dulak.

Autor: Maciej Pałahicki

Opracowanie: Magdalena Partyła, Maciej Nycz