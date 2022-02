Domową roślinę otrzyma każdy, kto 14 lutego przyjdzie przed Urząd Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych i odda elektroodpad. "Akcja walentynki. Pokochaj planetę" nie skończy się na tym jednym dniu – do 18 lutego uczniowie będą zbierać zużyte urządzenia na terenie swoich szkół.

/ Materiały prasowe

Z przekazanych w środę przez magistrat informacji wynika, że 14 lutego przy pl. Wszystkich Świętych czekać będzie 10 tys. domowych roślin, które "odpowiednio pielęgnowane - wpłyną pozytywnie na klimat". Będą to m.in. grubosze (crassula) i żyworódki (kalanchoe). Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną sadzonkę.



Zużyte baterie, żarówki, płyty CD, telefony komórkowe, ładowarki, ale i większy gabarytowo zużyty sprzęt, np. suszarki, czajniki, odkurzacze, trafią do specjalnie zaprojektowanego Ekopudła, które w ten dzień stanie na skwerze przed magistratem. Urządzenia te zostaną posegregowane i zutylizowane.



W codziennym życiu warto pamiętać, że jeśli my zadbamy o Ziemię, to ona da nam od siebie to, co najlepsze, czyli zieleń, tlen, czyste powietrze czy wodę - podkreślili urzędnicy w komunikacie dla mediów.

Akcja będzie kontynuowana w szkołach

"Akcja walentynki. Pokochaj planetę" nie skończy się na tym jednym dniu i ma się zamienić w "Walentynkowy tydzień dla Ziemi". Od 14 do 18 lutego uczniowie będą zbierać zużyte urządzenia na terenie swoich szkół. Ma to być równocześnie początek miejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Kraków w dobrym klimacie".



W akcji udział weźmie 20 szkół. Zgodnie z zapowiedziami, zachowane mają być zasady bezpieczeństwa sanitarnego. W projekcie uczestniczy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które podeśle pod wybraną placówkę oznakowany ekologiczny pojazd i tzw. elektrobrygada zabierze elektroodpady. Każdy, kto odda niepotrzebny sprzęt, otrzyma w podziękowaniu sadzonkę hiacynta.



Na terenie miasta Ekopudełka, do których można przynosić niepotrzebną elektronikę, funkcjonują w dziewięciu lokalizacjach: ul. Nowohuckiej 1d (przy Lamusowni), ul. Krzemienieckiej 40, al. Powstania Warszawskiego, ul. Wielickiej 28a, ul. Pawiej 5, al. Bora-Komorowskiego 41, al. Pokoju 67, ul. Stawowej 61, ul. Kamieńskiego 11.