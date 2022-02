Zmiany w kursowaniu linii autobusowych na ul. Królowej Jadwigi zostaną wprowadzone od soboty. Ze względu na remont 800-metrowego odcinka tej ulicy nie mogą tam jeździć pojazdy o zbyt dużym tonażu.

Zmiany są podyktowane chęcią utrzymania kursowania autobusów przy jednoczesnym prowadzeniu robót. Wykonawca w możliwie jak największym stopniu będzie utrzymywał przejezdność tego odcinka Królowej Jadwigi, na którym mamy obecnie ruch wahadłowy - mówił RMF FM rzecznik prasowy Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Sebastian Kowal.

Jak wyjaśnił ze względu na prowadzone prace nie ma warunków, by ulicą tą mogły jeździć pojazdy o dużym tonażu. W zamian za zawieszoną linię 252 od soboty uruchomiona zostanie kursująca do lotniska Kraków-Balice linia 300. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował też o uruchomieniu dwóch zastępczych linii autobusowych 734 i 792.

Informacje dla pasażerów zostały już umieszczone na przystankach oraz w internecie. Wszystko po to, by uniknąć zamieszania z pierwszych dni lutego, kiedy z powodu katastrofalnego stanu nawierzchni ulicą Królowej Jadwigi przez kilka godzin nie jeździły żadne autobusy. To wzbudziło irytację mieszkańcy Woli Justowskiej, którzy nie zostali uprzedzeni o zmianach. Wiele osób utknęło na przystankach.

By usprawnić remont ulicy, Zarząd Dróg Miasta Krakowa postanowił zmienić projektanta inwestycji.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA KRÓLOWEJ JADWIGI

Linie autobusowe:

nr 102 - trasa pozostanie bez zmian. Linia będzie kursować we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością jak linia nr 192.

nr 134, 902 - będą kursować bez zmian.

nr 152 - będzie kursować po trasie zmienionej: "Plac Centralny im. R. Reagana" - ... - ul. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska - "Cichy Kącik". Przystanek "Piastowska" w kierunku "Cichego Kącika" zostanie przeniesiony na ul. Piastowską. Przystanek końcowo-początkowy "Cichy Kącik" będzie zlokalizowany na pętli, dodatkowo w kierunku "Placu Centralnego im. R. Reagana" będzie funkcjonować przystanek przelotowy na ul. Piastowskiej. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

nr 192, 252 - zostaną zawieszone.

Nowa przyspieszona linia aglomeracyjna:

nr 300 - zostanie uruchomiona nowa linia aglomeracyjna na trasie: "Os. Podwawelskie" - rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego, most Zwierzyniecki, ul. Księcia Józefa, obwodnica Przegorzał, ul. Księcia Józefa, droga wojewódzka nr 780, rondo w Kryspinowie, droga wojewódzka nr 774 - "Kraków Airport". Linia będzie obsługiwać następujące przystanki: "Os. Podwawelskie" (na pętli, na stanowisku linii nr 252), "Rondo Grunwaldzkie" (jak linia nr 101), "Szwedzka" (na pasie autobusowo-tramwajowym), "Bielany", "Balice Olszanica Bory", "Kraków Airport". Odcinek "Os. Podwawelskie" - "Bielany" będzie objęty I strefą biletową, natomiast odcinek "Balice Olszanica Bory" - "Kraków Airport" będzie objęty II strefą biletową. Linia będzie kursować z częstotliwością linii nr 252.

Zastępcze linie autobusowe:

nr 734 - zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa na trasie "Cracovia Stadion" - al. Focha, ul. Królowej Jadwigi, al. Modrzewiowa, al. Kasztanowa, ul. Chełmska - "Chełm". Linia będzie kursować co 30 minut w dni powszednie w godz. 6.00-9.00 i 14.00-18.00, a w soboty w godz. 9.00-15.00.

nr 792 - zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa na trasie "Dworzec Główny Wschód" - tunel św. R. Kalinowskiego, ul. Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, al. Focha, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, ul. Chełmska, ul. Olszanicka - "Olszanica Bory" / "Cmentarz Olszanica". Przystanek końcowy "Olszanica Bory" będzie zlokalizowany przed zawróceniem na rondzie, natomiast początkowy po zawróceniu. Przystanek początkowo-końcowy "Cmentarz Olszanica" dla kursów wariantowych będzie zlokalizowany na pętli. Kursy zaczynające trasę na tej pętli nie będą dodatkowo obsługiwać przystanku przelotowego. Linia będzie kursować z częstotliwością linii nr 192, przy czym co drugi kurs będzie realizowany na trasie wariantowej "Dworzec Główny Wschód" - "Cmentarz Olszanica".