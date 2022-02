Pracownicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa przeszli szkolenia ornitologiczne. Okazuje się że mają bardzo często do czynienia np. z gniazdowaniem ptaków na elementach miejskiej infrastruktury.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Miewamy na naszej infrastrukturze problemy z ptakami. Czasami dochodzi do gniazdowania ptaków i chcieliśmy mieć pewność, by nasi pracownicy wiedzieli, jak mają się w takiej sytuacji zachować, aby poprawnie zaopiekować się tymi ptakami, by nie przenieść gniazda, kiedy nie można lub nie przenieść gniazda gatunku , który jest chroniony - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zdecydowaliśmy że potrzebujemy dodatkowego przeszkolenia dla osób, które mogą się z takimi sytuacjami spotkać. Było już spotkanie z ornitologiem, który dokładnie omawiał, co się może wydarzyć, gdzie się może pojawić ptak, w jaki sposób można zabezpieczyć obiekt, by te ptaki tam nie gniazdowały, a jak już się pojawią, to co zrobić, by te ptaki bezpiecznie się tymi ptakami zająć, by zrealizować nasze zadania utrzymaniowe i by tym ptakom się nic nie stało - dodaje.

Jak informują pracownicy, zdarzały się już takie sytuacje, w których podczas wymiany np. żarówek w latarniach znajdowano gniazdo z pisklętami. To gniazdo było przenoszone na najbliższe drzewo. Okazało się, że to błąd, dlatego zdecydowano by pracownicy przeszli szkolenia ornitologiczne.