"To jest czarny dzień polskiej oświaty, kolejny raz rząd chce wejść w rolę rodziców i decydować np. o tym, która organizacja pozarządowa będzie organizowała życie szkolne" - tak poseł KO Paweł Kowal komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przyjęcie przez Sejm tzw. lex Czarnek. "Ten rząd naprawdę uważa, że główne szkody wychowawcze płyną z tego, co się dzieje na lekcjach. To są ludzie, którzy nie mają pojęcia o internecie, nie mają pojęcia, skąd się biorą ewentualne problemy z dostępem dzieci do nieodpowiednich treści" - skomentował gość Tomasza Terlikowskiego.

Wideo youtube

Naprawdę wyobrażają sobie, że dziewczynki będą takie jak minister Zalewska, chłopcy jak minister Czarnek. Oni oczywiście tego nie zrobią, tylko napsocą, a dzieciaki się przeciwko temu obrócą i będą jeszcze bardziej przekorne - przewidywał Paweł Kowal. Będzie takie odbicie przeciwko wartościom, które ten rząd prezentuje, że nie będzie co zbierać - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Mam w Krakowie kurator Nowak - już dawno nie powinna być kuratorem - ocenił Kowal, prywatnie ojciec czwórki dzieci. Zrobiła "fejm" "Dziadom" i to jest taka "błogosławiona wina". Wolałbym, żeby było trochę mniej osób na "Dziadach", ale żeby osoby takiej, jak pani Nowak nie kierowały oświatą w Krakowie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi - ocenił nasz gość.

Strach (przed wojną - przyp. red.) rząd powinien rozładowywać, a nie pobudzać. Już dawno minister Rau powinien wystąpić z doroczną informacją o tym, co się dzieje w polityce zagranicznej. Mamy takie napięcie, a on nie ma czasu, żeby stanąć przed Sejmem, żeby o tym pogadać? Wkurza mnie to - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł KO Paweł Kowal. My już w wojnie tkwimy, od 8 lat. Premier już dawno powinien objeżdżać stolice europejskie. Wreszcie się trochę ruszyli, bo narozrabiali, jak pijany zając w kapuście wizytą w Madrycie i uściskami z Le Pen i Orbanem i pokapowali się, że prowadzą Polskę do nieszczęścia. To się trochę ruszyli - ocenił gość Tomasza Terlikowskiego. My byśmy poważnie porozmawiali w parlamencie o polityce zagranicznej, bo to jest to, co Polacy powinni usłyszeć - stwierdził Kowal.

"Musimy grać do końca o zablokowanie Nord Stream 2"

Nie możemy odstawić nogi. Do końca musimy grać, żeby Nord Stream 2 nie działał, żeby zablokować jego autoryzację. Jeszcze jest piłka w grze. A jak to się stanie, to musimy mieć gwarancję od Niemców, że oni biorą odpowiedzialność także za bezpieczeństwo energetyczne całej Europy. Dlatego, że nie ma ani jednego przypadku, żeby Rosja handlowała energią bez podtekstu politycznego - mówił Paweł Kowal w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Poseł KO skrytykował też premiera za to, że wziął udział w madryckim szczycie razem z m.in. Marine Le Pen czy Wiktorem Orbanem. My byśmy pomagali, bo my rozumiemy, co to jest racja stanu. Tylko jak ja widzę, że oni się angażują w jakiś współczesny Komintern, to po jaką cholerę nam dzisiaj układać się z wszystkimi partiami, które reprezentują rosyjskie interesy? - mówił Kowal.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa także o to, czy dalej pracuje razem z Pawłem Poncyljuszem nad ustawą o związkach partnerskich. Trochę pracujemy, chociaż przyszły też sprawy pilniejsze. Nasze stanowisko jest proste. Trzeba poszukiwać takiego rozwiązania, które da się ułożyć na gruncie prawa cywilnego, które będzie do zaakceptowania także dla tych, którzy są sceptyczni. Uważam, że temat związków partnerskich nie może być tylko tematem lewicy, osób o ultraliberalnych przekonaniach - odpowiedział Kowal. Na uwagę, że do tego pomysłu krytycznie odniósł się we wrześniu ubiegłego roku szef Platformy Donald Tusk, Kowal odparł: "Myśmy o tym z Donaldem Tuskiem nie rozmawiali. Jak będziemy do tego przygotowani, na pewno on i klub będą pierwszymi organami, które się o tym dowiedzą".





Wkrótce całość spisanej rozmowy.