Forma ceremonii pogrzebowej - ukaranego przez Watykan za zaniedbania w wyjaśnianiu spraw pedofilii - abp. Mariana Gołębiewskiego, "nie narusza decyzji Stolicy Apostolskiej" - zapewnił nowy zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny.

Abp Józef Kupny, nowy zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolita wrocławski odniósł się do sprzeciwu Państwowej Komisji ds. pedofilii wobec "uroczystej formy pogrzebu" abp. Mariana Gołębiewskiego.

Metropolita senior archidiecezji wrocławskiej zmarł 11 marca. W 2021 r. został ukarany przez Watykan za zaniedbania w wyjaśnianiu spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i z archidiecezji wrocławskiej.

W poniedziałek archidiecezja wrocławska poinformowała, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę, 17 marca, od mszy św. o godz. 18:30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. W poniedziałek 18 marca, o godz. 11 w katedrze wrocławskiej, zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa.

Sprzeciw Państwowej Komisji ds. pedofilii

Według Państwowej Komisji ds. pedofilii pochówek abp. Gołębiewskiego nie powinien mieć tak uroczystej formy. W wydanym w środę oświadczeniu jako powód takiej oceny komisja podała cierpienie osób skrzywdzonych.

Mogę zapewnić, że nie będzie się to odbywało w jakiś uroczysty sposób - powiedział w czwartek abp Kupny. Dodał, że język używany do opisywania tej sytuacji "może wprowadzać w błąd", ponieważ nie jest to "uroczystość pogrzebowa", a "ceremonia pogrzebowa".

Jak wyjaśnił, taka ceremonia ma charakter pokutny. Nie jest uroczystością, nie jest galą, nie jest miejscem, gdzie będziemy chwalić zmarłego arcybiskupa. Proszę się nie niepokoić, że pogrzeb arcybiskupa przerodzi się w wychwalanie go - powiedział.

Wiceprzewodniczący KEP nawiązał również do decyzji Watykanu o ukaraniu abp. Gołębiewskiego. Przypomniał, że w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła wobec duchownego w 2021 r. następujące decyzje: nakaz prowadzenia w życiu pokuty i modlitwy, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych jak i świeckich oraz nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych środków na rzecz fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystywania seksualnego. W związku z tym ta forma pochówku nie narusza decyzji Stolicy Apostolskiej - powiedział hierarcha.

Komentarz prymasa Polski

Wcześniej do sprawy pochówku abp. Gołębiewskiego odniósł się prymas Polski abp Wojciech Polak.

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP wyjaśnił, że "decyzja o miejscu liturgii pogrzebowej i pochówku arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, metropolity seniora archidiecezji wrocławskiej, należy do aktualnego metropolity wrocławskiego (abp. Józefa Kupnego - PAP) po uzgodnieniu z najbliższymi zmarłego".

Zaznaczył, że decyzja ta "nie była dyskutowana ani nie została podjęta przez Konferencję Episkopatu Polski". "Przyjmuję z pokorą i szacunkiem słowa osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym" - oświadczył w komunikacie prymas Polski. "Rozumiem, że mają prawo do wyrażania swego bólu i gniewu" - dodał.

Przypomniał, że katedra jest tradycyjnym miejscem liturgii pogrzebowej, a krypta katedry - zwyczajowym miejscem pochówku dla biskupów, którzy w niej posługiwali. Jak zaznaczył, katedra "jest miejscem modlitwy za zmarłych pasterzy, której potrzebują jak wszyscy grzesznicy".