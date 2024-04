Minister pracy i opieki społecznej Czarnogóry Naida Niszić poinformowała, że do końca roku w kraju wprowadzony zostanie siedmiogodzinny dzień pracy. "Zadowolony i wypoczęty pracownik jest bardziej produktywny” – tłumaczy premier Milojko Spajić.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To, co zapowiadał w kampanii przedwyborczej premier Milojko Spajić, zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku - powiedziała Niszić, odnosząc się do planu skrócenia ośmiogodzinnego dnia pracy.

Zadowolony i wypoczęty pracownik jest bardziej innowacyjny, bardziej produktywny i bardziej lojalny, co przyczynia się do wzrostu zysków pracodawców, a wyższe zyski pracodawców przekładają się na wyższe dochody państwa. Będzie też więcej czasu dla rodziny czy przyjaciół - tłumaczył Spajić.

Dodał, że ​tygodnie pracy pracowników w Czarnogórze należą do najdłuższych w Europie i wynoszą średnio ponad 42 godziny, czyli o ponad cztery godziny tygodniowo więcej niż średnia w krajach UE.

Minister pracy i opieki społecznej Czarnogóry zapewniła też, że nie jest planowane zniesienie żadnych świadczeń socjalnych ani Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Dodała, że trwają pracę nad zharmonizowaniem procesu wydawania emerytur, szczególnie w przypadku osób, które pracowały na nie w różnych krajach, składających się w przeszłości na Jugosławię.

Około 3,5 tys. emerytów z byłych państw jugosłowiańskich otrzymuje obecnie środki, które są niższe od średnich świadczeń w naszym kraju - zaznaczyła.