Słonecznie i ciepło, a później deszczowo i chłodno - to prognoza pogody na weekend majowy, którą podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w najbliższych dniach będzie wahała się od 12 do 27 stopni Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prognozę pogody na najbliższe dni opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Poniedziałek. Najchłodniej nad morzem

Jak przekazał IMGW, poniedziałek będzie na ogół słoneczny, jedynie na zachodzie ma wystąpić zachmurzenie umiarkowane oraz duże - tam miejscami padać może słaby deszcz.

"Najchłodniej nad morzem, od 14 stopni Celsjusza do 18 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 20 st. C na zachodzie, około 23 st. w centrum, do 26 st. Celsjusza na południowym wschodzie" - poinformował Instytut.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a najsilniejsze porywy wiatru - do 60 km/h - prognozowane są na Przedgórzu Sudeckim.

Wtorek. 27 stopni na Nizinie Szczecińskiej

Synoptycy IMGW przekazali, że we wtorek możemy spodziewać się dużej ilości słońca i braku opadów w całym kraju.

"Najchłodniej nadal na morzem, od 16 stopni Celsjusza do 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 22 st. na wschodzie, około 25 st. w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i zachodzie oraz 27 st. na Nizinie Szczecińskiej" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr we wtorek będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim - w porywach do 65 km/h.

Środa. Nadal słonecznie i ciepło

Jak podał IMGW, w środę nadal będzie słonecznie i ciepło.

"Temperatura maksymalna od 21-22 stopni Celsjusza na północy oraz w kotlinach karpackich do 25 stopni na zachodzie. Chłodniej nad morzem, od 14 st. do 17 stopni Celsjusza" - przekazali synoptycy.

W środę wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.

Czwartek. Zachmurzenie niewielkie

W czwartek zachmurzenie będzie na ogół niewielkie, tylko na południu może być umiarkowane.

IMGW poinformował, że na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 18-20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 23 st. w centrum, do 25 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem oraz w kotlinach karpackich - od 13 do 17 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.

Piątek. Opady deszczu

Synoptycy nie mają zbyt dobrych informacji w sprawie drugiej części weekendu majowego. Piątek przyniesie większe zachmurzenie i opady deszczu miejscami na południu Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 23-24 st. na pozostałym obszarze. Jedynie nad Bałtykiem oraz na Podhalu chłodniej, od 14 do 16 st. Celsjusza" - przekazał IMGW.

Wiatr będzie słaby.

Sobota. Burze i ochłodzenie

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sobota miejscami będzie deszczowa, a we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski możliwe będą też burze.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i Podhalu do 23-24 stopni w centrum i na wschodzie; nad morzem od 12 do 14 st." - czytamy w komunikacie.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 60 km/h.

Niedziela. Miejscami może padać intensywnie

Również w niedzielę będzie pochmurno, a opady deszczu będą możliwe we wschodniej połowie kraju. Miejscami może padać intensywnie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane.

"Najchłodniej nad morzem oraz na północnym wschodzie, od 12 do 14 stopni Celsjusza, w centrum około 20 stopni, najcieplej na zachodzie - do 24 st. Celsjusza" - podaje IMGW.

Wiatr słaby, na zachodzie zmienny.