Abp Tadeusz Wojda przyznał, że fakt, iż wybrano go na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jest dla niego zaskoczeniem. "Przyjmuje wolę biskupów jako ogromny kredyt zaufania z nadzieją, że wspólnie będziemy prowadzić nasz Kościół w Polsce drogami, które w jakiś sposób trzeba będzie odkrywać, które chcemy odkrywać" - hierarcha.

Abp Tadeusz Wojda / Beata Zawadzka / East News

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda został w czwartek nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wybrali go na 5 lat na 397. zebraniu plenarnym KEP w Warszawie.



Jak powiedział na konferencji prasowej abp Wojda, chciałby, aby w KEP pracowano tak jak dotychczas - kolegialnie. Liczę na współpracę i liczę na to, że to będzie współpraca twórcza, budująca. Współpraca, która będzie nas łączyć - tłumaczył hierarcha.

Kościół zawsze stara się docierać do ludzi, przekazywać te treści, które są najważniejsze, ale odpowiednim, zrozumiałym językiem, który będzie budował, jednoczył, który przede wszystkim wnosi coś dobrego, coś konstruktywnego do naszej społeczności - wyliczał nowy szef Episkopatu.



Abp Wojda podkreślił, że zawsze starał się słuchać, współpracować i budować mosty porozumienia. Przede wszystkim po to, żeby decyzje, które są podejmowane, nie były podejmowane jednostronnie, ale przede wszystkim wypracowywane wspólnie, bo myślę, że wspólna decyzja jest czymś bardziej kompletnym niż decyzja indywidualna - powiedział.

Kim jest nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski?

Abp Tadeusz Wojda / Albert Zawada / PAP

Abp Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra.



W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. - święcenia prezbiteratu. Przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach pod Warszawą.



W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej został skierowany na studia z misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ukończył je w 1989 r., broniąc pracę doktorską "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 r.



2 stycznia 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.



12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 "Oportet praedicari Evangelium" (Aby była głoszona Ewangelia).



3 marca 2021 r. papież Franciszek mianował abpa Wojdę nowym pasterzem archidiecezji gdańskiej w miejsce abpa Sławoja Leszka Głódzia, który osiągnął wiek emerytalny (75 lat). Nowy metropolita gdański zapowiedział wówczas, że podejmie "wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać sprawy pedofilii w archidiecezji gdańskiej, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna".