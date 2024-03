Nie żyje arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej. Miał 86 lat.

Archidiecezja wrocławska poinformowała, że arcybiskup Marian Gołębiewski zmarł "w godzinach południowych po ciężkiej chorobie".

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 17 marca mszą św. o godz. 18:30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie, do godz. 22 będzie można indywidualnie czuwać przy trumnie zmarłego metropolity seniora.

"W poniedziałek 18 marca o godz. 11 w katedrze wrocławskiej zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w krypcie metropolitów wrocławskich" - informuje archidiecezja.

Kim był arcybiskup Marian Gołębiewski

Arcybiskup Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie (w województwie wielkopolskim) w diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r.

Papież Jan Paweł II 20 lipca 1996 r. wyniósł go do godności ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego. Święcenia biskupie przyjął 31 sierpnia 1996 r. Tego samego dnia odbył się także jego ingres do katedry w Koszalinie.

3 kwietnia 2004 r. został mianowany przez papieża arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Mariana Gołębiewski z obowiązków arcybiskupa metropolity wrocławskiego 18 maja 2013 r. Powodem było osiągnięcie przez hierarchę wieku emerytalnego.

Ukarany przez Stolicę Apostolską

21 sierpnia 2021 r. Stolica Apostolska ukarała abp. Mariana Gołębiewskiego w związku z zaniedbaniami dotyczącymi wyjaśniania spray wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w czasach kiedy był biskupem tej diecezji (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

Stolica Apostolska nakazała arcybiskupowi prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy, zakazała uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych kościelnych i świeckich oraz poleciła wpłatę na rzecz Fundacji św. Józefa.

Abp Gołębiewski złamał zakaz 11 marca 2023 r., biorąc udział w święceniach biskupich ks. Sławomira Odera i jego ingresie do katedry gliwickiej.

"Obecność abp. Gołębiewskiego pośród koncelebransów uroczystości w Gliwicach była złamaniem obowiązującego nakazu kościelnego" - napisał w oświadczeniu rzecznik KEP. Zaznaczył, że "zgodnie z prawem kościelnym arcybiskup senior podlega wyłącznie bezpośredniej jurysdykcji Stolicy Apostolskiej".

Wyjaśnił jednak, że "żaden z biskupów w Polsce, w tym również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nie ma prawnych możliwości dyscyplinowania któregokolwiek z biskupów w podobnych sytuacjach".

Duchowny był członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, członkiem Rady Naukowej KEP, członkiem Komisji Nauki Wiary, a w jej obrębie przewodniczącym sekcji Nauk Biblijnych, członkiem Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja oraz członkiem Rady Ekonomicznej KEP.