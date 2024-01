Zarządca płatnej autostrady A4 Katowice-Kraków 16 stycznia br. zniesie zniżkę za przejazd z wykorzystaniem płatności automatycznych. Oznacza to, że cena na każdej bramce dla kierowców samochodów osobowych wyniesie 15 zł (dotąd ze zniżką było to 13 zł).

Autostrada A4 / Darek Delmanowicz / PAP

Jak podano w serwisie płatnej autostrady Katowice-Kraków, z dniem 16 stycznia 2024 r. "zniesiona zostanie preferencyjna stawka opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków pojazdami kategorii 1 (innymi niż motocykle), promująca od 1 stycznia 2020 r. wykorzystanie płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotolling)".

Obecnie ta preferencyjna stawka opłaty wynosi 13 zł. "Od 16 stycznia 2024 r. stawka opłaty za przejazd A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle), pobieranej na każdym placu poboru opłat (tj. w Mysłowicach i w Balicach) wyniesie 15 zł niezależnie od sposobu jej uiszczania" - przekazał zarządca koncesyjnego odcinka, spółka Stalexport Autostrada Małopolska.

Zaznaczył jednocześnie, że "termin ważności impulsów A4Go zakupionych w opcji prepaid w terminie do 15 stycznia 2024 r. nie ulega zmianie (730 dni od daty zakupu) i nie będą wymagane dopłaty do tych impulsów". "Od 16 stycznia 2024 r. opłata za pakiet 20 impulsów tj. przejazdów A4 Katowice-Kraków pojazdami kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli) wynosić będzie 300 zł" - wskazała spółka.

Ile płacimy za przejazd A4 z Katowic do Krakowa?

Obecne stawki opłat za przejazd autostradą A4 obowiązują od 3 kwietnia 2023 r. Stawka dla aut osobowych wzrosła wówczas z 13 do 15 zł na każdej bramce (z 10 do 13 zł przy płatnościach automatycznych), a dla ciężarówek z 35 do 46 zł (bez preferencyjnych stawek opłat).

Zgodnie z ostatnimi danymi Grupy Stalexport Autostrady, do której należy spółka Stalexport Autostrada Małopolska, w pierwszych trzech kwartałach ub. roku z płatnego odcinka autostrady A4 średnio korzystało 48,9 tys. pojazdów na dobę - o 3 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Ile zarobił zarządca autostrady A4 Katowice-Kraków?

Przychody z poboru opłat w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. sięgnęły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej, niż w tym samym czasie 2022 r. O 25,9 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. - pojazdami ciężarowymi. Wzrost wynikł m.in. z podwyżek stawek opłat za przejazd autostradą w kwietniu.

Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wzrosły w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. do 380,9 mln zł (z poziomu 307,3 mln zł, ok. 24 proc. rok do roku), zaś zysk netto do 126,8 mln zł (z poziomu 99,5 mln zł).

Spółka SAM od ubiegłego roku informuje o intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, co ma wynikać z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym. Modernizowane są obiekty mostowe, rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji.