Kierująca autem pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, czy to podróżujący z rodziną pies doprowadził do tragedii? Mnożą się hipotezy na temat przyczyn niedzielnej tragedii w Dziwnowie w woj. zachodniopomorskim. W niedzielę do Zalewu Kamieńskiego wpadł tam samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Wszyscy utonęli.

