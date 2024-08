Policjanci z Leska zatrzymali kobietę, która od kilku miesięcy kradła sportowe ubrania w sklepie sezonowym w Wetlinie. 61-latka z gminy Cisna wyniosła 23 sztuki odzieży o wartości prawie 2 tys. złotych.

Ubrania odnalezione przez policjantów z Leska / Policja Podkarpacka / Policja

Na trop złodzieja wpadli pracownicy sklepu, którzy podczas sprzątania znajdowali na ziemi odcięte klipsy zabezpieczające odzież.

Policjanci ustalili, że złodziejką jest 61-latka z gminy Cisna. Kobieta od co najmniej dwóch miesięcy przychodziła do sklepu i szła do przymierzalni z kilkoma sztukami odzieży. Następnie, przy pomocy stalowych szczypiec odrywała klipsy zabezpieczające, chowała ubrania i opuszczała sklep. Dla niepoznaki płaciła za inną wybraną rzecz. W ten sposób wyniosła ubrania warte prawie 2 tys. złotych.

Funkcjonariusze zatrzymali złodziejkę na gorącym uczynku. W torebce miała skradzione ubranie. Przeszukując jej mieszkanie, policjanci znaleźli 23 sztuki odzieży sportowej, m.in. softshelle, bluzy, spodnie, t-shirty i bieliznę. Pracownicy sklepu rozpoznali rzeczy jako zaginiony towar.

61-latka za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.