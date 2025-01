Przewoźnik jednocześnie przekazał, że pasażerom zapewniono komunikację zastępczą. W sumie minionej doby opóźnione były 573 pociągi pasażerskie na prawie 17 tys. minut.

Wszystkie informacje o utrudnieniach na kolei można sprawdzić na Portalu Pasażera.

Problemy z oblodzeniem trakcji

We wtorkowy wieczór na wielu odcinkach oblodzona była sieć trakcyjna i tory - tak było na przykład między miejscowościami Pasłęk i Małdyty na Warmii i Mazurach.

Największe opóźnienia występowały na trasie Warszawa-Gdynia, Olsztyn-Elbląg, w okolicach Iławy i Włocławka.

Wieczorem stały pociągi Intercity Rybak ze Szczecina do Białegostoku i Stańczyk z Olsztyna do Gdyni. Niemal trzy godziny opóźnienia miały pociągi Kopernik z Bydgoszczy do Lublina i Mazury z Olsztyna do Łodzi.

Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity, przyznał w rozmowie z RMF FM, że winna jest fatalna pogoda. Temperatura jest na poziomie około zera. Pada deszcz, który zamarza i osadza się na sieci trakcyjnej. To powoduje opóźnienia pociągów - mówił we wtorek wieczorem naszemu dziennikarzowi.