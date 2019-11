​Marszałek Senatu w swoich kompetencjach nie ma prowadzenia polityki zagranicznej. Jest to łamanie konstytucji - mówi w rozmowie z Onetem wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tomasz Grodzki zapowiadał, że chce polecieć do USA, by podziękować tamtejszym senatorom.

