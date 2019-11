"Zamierzam się wybrać do amerykańskiego Senatu" - deklaruje Tomasz Grodzki, który we wtorek został wybrany marszałkiem Senatu X kadencji. Grodzki chce osobiście podziękować senatorom USA, którzy w piśmie do ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. "Będę próbował umówić się ze spikerem Senatu amerykańskiego" – powiedział marszałek Grodzki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim.

